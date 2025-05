Ostanimo v visoki vibraciji in počnimo stvari, ki nas dvignejo

Za ostajanje v peti dimenziji je dovolj, da meditiraš in ostajaš zavesten, pravijo guruji. Glavno je, da ne pustiš, da te matrica posrka vase. Največji trn v peti korporacijam je, da nismo odvisni od katerega koli sistema, da ne kupujemo stvari, ki niso zdrave za naše telo. A tudi če nekdo npr. gradi hiške iz gline ali predano nabira zdravilna zelišča ter se pri tem povezuje z zemljo in nič ne meditira, je lahko v peti dimenziji, ker izraža svojo vibracijo z gradnjo, ki hkrati dviguje ljudi, ki v njih živijo, oz. z rastlinami, ki jim pomagajo.

Tisto, v čemer uživamo, nas namreč ohranja v visoki vibraciji. Vodilo naj bo, da je naše življenje v redu, da smo srečni, mirni in zadovoljni, hkrati pa s svojim znanjem še komu pomagamo in ga ne zadržujemo egoistično zase. Pomembno je, da nam v službi kdo ne spije vse energije, da nato doma jezo in bolečino prenašamo na otroke. Pogosto mislimo, da je banalno, če imamo sodelavca, ki nas energijsko izčrpava – kot nadlegovalec ali nekdo, ki nas opravlja in zahrbtno spodkopava. Ne zavedamo se, koliko energije nam odteka. Pogosto ne ozavestimo niti tega, da imamo s tem človekom pogodbo, da je morda celo njegov namen, da nas ovira, saj s tem spodbuja naš razvoj.