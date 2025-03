Osrečite se sami

Nenehno se trudimo uravnovesiti čas med službo in domom, kariero in družino, preživljanjem otrok in časa z njimi. Kognitivno-vedenjska terapija nas opremi z orodji, ki nam izostrijo sliko in nas usmerijo k idealnemu ravnovesju, pravi ameriška psihoterapevtka Arlene K. Unger. Ta preprosta vaja je dober začetek.

Vzamemo prazen list papirja in z ravnilom na sredini narišemo navpičnico. Na levi zapišemo vse tisto, za kar se nam zdi, da je nujno za našo srečo. To so lahko tudi male stvari, npr. da otroka peljemo v šolo in pridemo iskat, da hodimo s partnerjem redno ven ali gremo enkrat na teden na jogo. Na desni napišemo vse, kar nam krati srečo. Morda nered v kuhinji ali predolga vožnja v službo in domov. Že s tem, da zapišemo, kaj je za nas dobro in kaj ne, ugotovimo, kaj potrebujemo in kako se lotiti sprememb. Če se nam utrne rešitev, storimo vse, da jo uresničimo. Čez teden si večkrat oglejte oba seznama in se vprašajte, kaj lahko storite.