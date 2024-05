Opustite negativnost

Sesuje se vam računalnik, mačka bruha po dragi preprogi, ko jo zgrabite, si polijete rdeče vino po novi bluzi. Ali se začnete smiliti sami sebi in razmišljati, da vam nikoli nič ne gre, ali vse skupaj pripišete slabemu dnevu in greste naprej? Če zadnje, ste optimist, kar vam pomaga na vsakem koraku. Psihologi namreč poudarjajo, da so optimisti pogosteje bolj zdravi, premožnejši in poslovno uspešnejši. Univerza v Kentuckyju je s študijo potrdila, da so ljudje, ki so v dvajsetih letih doživeli srečnejša čustva, živeli deset let dlje od tistih z negativnimi.

Toda tudi če je vaš kozarec napol prazen, ne obupajte. Držite se nasvetov pozitivcev, ki pravijo, da lahko spremenite svojo držo v bolj pozitivno. Vse se začne z vašo umsko naravnanostjo. Optimist se ne rodite, ampak se naredite optimistične. Vaš pogled na življenje ni biološko pogojen. Če ste pesimist, si nadenite optimistično preobleko. Samo čas in trud morate vložiti v spremembo. To zahteva miselni nadzor in pozornost na to, kako interpretirate situacije, a lahko postanete bolj optimistični.

Poiščite delo, ki vas osrečuje. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Vsak dan se začne znova

Obdajte se s pozitivnimi ljudmi, ki vas podpirajo. Psihično in čustveno je naporno, če vas izčrpava še okolica. Poleg tega vztrajajte pri nečem, kar vam bo napolnilo baterije – joga, tek, prosti vikendi … Smejte se, saj se negativna energija hrani z negativno energijo. Če se potrudite, se vam bo dobra volja vrnila z dobro energijo. Vztrajajte v hudih časih, stisnite zobe, pojdite naprej. Na poti bo šlo kaj narobe, saj ne živimo v popolnem svetu, a pravi bojevniki se znajo spopasti s tem. Če vstopate v situacije pozitivno naravnani, potegnete za sabo vibracije drugih. Najdite delo, ki vas izpolnjuje in je smiselno. Nikoli ne recite, da nekaj nikakor ni za vas, raziščite vse možnosti. Nikoli ne veste, katere veščine se boste naučili in kam vas bo to popeljalo. Ne obremenjujte se za vsak dan. Življenje je kontinuum, vsak dan se začne znova. Tudi če ste se pravkar z nekom razšli, bo bolečina izzvenela.

Verjemite v čudeže. Ljudje vsak dan doživijo pretresljive transformacije in uresničujejo svoje sanje … Uživajte v trenutkih. Če ste veseli, zaplešite. Vzemite si čas, da se ustavite in poduhate cvetoč grm. Bodite ustvarjalni. Ustvarjalnost in domišljija vas popeljeta stran od vsakdana in delujeta kot mini počitnice, napolnita vam baterije. In ne pričakujte, da boste prekipevali od veselja vsako minuto. To je nerealistično. Če si boste dovolili občutiti bolečino, boste bolj cenili srečne čase. Razvajajte se, privoščite si kaj za dušo. Zavedajte se, da s humorjem lahko premagate vse! Bodite redno telesno aktivni – ne le zaradi zdravja, ampak tudi spodbujanja razpoloženja. Ne izgubite nadzora v težavnih situacijah. Če se znajdete v težavah, se vprašajte: Kaj se dogaja in kaj lahko storim glede tega? Kako lahko rešim situacijo?