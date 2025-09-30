Onesnaženje priča o stanju človeštva

Kako ravnamo z Zemljo, je povezano s tem, kako ljudje ravnamo drug z drugim, pravijo duhovni učitelji, ki menijo, da trpljenje ljudi vpliva na zemljo, na kateri ti živijo. Japonski raziskovalec vode, pokojni dr. Masaru Emoto, je na primer testiral kakovost vode iz reke v Tokiu in nekega dne opazil, da se je raven toksičnosti nenadoma brez razloga precej povečala. Šele ko je prižgal radio, je svoje meritve povezal s tem, da se je isti dan začela vojna v Iraku in je voda očitno reagirala na to.

Seveda pa lahko vplivamo na vodo tudi pozitivno. Raziskovalci so dokazali, da lahko zmanjšamo raven fizičnega onesnaženja vode zgolj z namero. Vodi pošiljamo ljubezen, hvaležnost, se ji zahvaljujemo in opravičimo za slabo ravnanje z njo.