Duhovni nasvet dneva: Okrepite svoje zmožnosti in si uresničite želje

Okrepite svoje zmožnosti za uresničevanje tistega, kar si želite. Bolj je energija ideje predmeta/situacije v vaših mislih šibka, dlje od vas je v času in prostoru.
Fotografija: Živimo v vesolju neskončnega potenciala. FOTO: M-gucci/Getty Images
Živimo v vesolju neskončnega potenciala. FOTO: M-gucci/Getty Images

M. B. Z.
10.09.2025 ob 23:40
M. B. Z.
10.09.2025 ob 23:40

Ste si kdaj želeli imeti čudežno paličico, ki bi vam uresničila vse želje brez vseh omejitev? Da bi lahko imeli, kar koli si želite? Guruji pravijo, da jo na neki način že imate, le da v resnici ni kos lesa, ampak se skriva v moči naših misli. Vsaka ideja, ki se pojavi v vaših mislih, ima hkrati tudi potencial, da se lahko uresniči. Vse, kar imate zdaj v svojem življenju, pa je zgolj tisto, za kar ste že prosili in se je manifestiralo.

Priporočajo, da z vajo okrepite svoje zmožnosti za uresničevanje tistega, kar si želite. Preprosto izberite nekaj, kar bi radi kmalu uresničili. Lahko gre za konkretno stvar, na primer nov televizor, potovanje, situacijo, odnos ali novo službo. Preden začnete drugi del vaje, se pripravite nanjo.

Energijski odtis želenega si morate vtisniti v svoje polje in se povezati z njim. FOTO: Avesun/Getty Images
Energijski odtis želenega si morate vtisniti v svoje polje in se povezati z njim. FOTO: Avesun/Getty Images

Če gre za televizor, poiščite sliko tega na spletu, njegovo ceno, pojdite v trgovino in ga začutite, poglejte, ponotranjite, čim bolj se povežite z njim. Pišite o njem in na list papirja opišite sebe, kako uživate, ko ga uporabljate. Naj vašemu telesu postane ideja televizorja popolnoma običajen del življenja, naj ne bo nekaj oddaljenega od vas, kar vam je nedosegljivo.

Če gre za službo, poudarite, kako želite delati, opišite si sodelavce, kot da so resnični, svojo mizo in delovno okolje do podrobnosti, naloge, kateri izzivi vas spodbujajo, občutek, kako se zjutraj navdušeno odpravljate v službo. Najprej določite svojo čustveno resničnost, nato pa jo dopolnite z vizualnimi detajli.

Zaprite oči in se umirite

Nato zaprite oči, se umirite in osrediščite. Občutite močno željo po tej stvari/situaciji in začutite, kako lahko obogati vaše življenje. Pred sabo si predstavljajte energijski odtis predmeta/situacije, ki jo želite ustvariti. Začutite njeno osnovno vibracijo. Zajemite jo v svoje energijsko polje, da vam postane povsem domača, del vašega polja. Zlijte se z njo.

Bolj ko je energija ideje predmeta/situacije v vaših mislih prosojna in šibka, dlje od vas je v času in prostoru. Bolj zgoščena in otipljiva se zdi, bliže je sedanjosti in vam samim. Osredotočite se na njen energijski odtis in vložite vanj svojo pozornost. S to namero boste pritegnili tudi sile vesolja, da si bodo prizadevale za uresničitev. Predstavljajte si, kako se združujejo delci, molekule, oblika, barve, zvoki in tekstura ideje, vedno bolj resnična postaja.

Nato recite vesolju: »Zdaj sem pripravljen živeti vse to. Voljan sem sprejeti nove izkušnje, ki mi jih bo to prineslo. Svojemu telesu dovolim, da nemudoma uresniči vse to.« Podobo sebe, svojega telesa združite s predmetom/situacijo, naj obstajata v istem času in prostoru, sklenite ju v kapsulo z besedami: »Vse to imam zdaj!« To drobno kapsulo v mislih shranite v svojih možganih, ki bodo našli način, da se začne uresničevati. Ne rinite in ne delujte v smeri uresničitve, pustite, da se zgodi samo od sebe.

Več iz te teme:

energija duhovni nasvet meditacija duhovna modrost nasvet astrologija manifestacija astro duhovnost duhovne modrosti

