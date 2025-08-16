TAOISTIČNA VAJA

Okrepite organe s to enostavno vajo

Taoisti verjamejo, da spodbujanje pretoka energije vpliva na telo. Vaja ugodno deluje na prebavni sistem, pljuča in živce.
Fotografija: Uskladite razumski in telesni nivo, v duhu spremljajte gibanje telesa. FOTO: Zinkevych/Getty Images
Uskladite razumski in telesni nivo, v duhu spremljajte gibanje telesa. FOTO: Zinkevych/Getty Images

M. B. Z.
16.08.2025 ob 15:15
Taoistična vaja, ki jo izvajajte vsak dan, bo energijsko okrepila vaše organe. Poiščite prostor, kjer vas ne bo nihče motil. Z obrazom, obrnjenim proti jugozahodu, zavzemite borbeni položaj telesa. Rahlo upognite kolena in roke, stisnite pesti. Od besa izbuljite oči. Uskladite razumski in telesni nivo, v duhu spremljajte gibanje telesa. Ostanite v tem položaju, dokler želite. Vaja ugodno vpliva na prebavni sistem, pljuča in živce.

Če imate bolečine v spodnjem delu hrbta, ramah in vzdolž hrbtenice oziroma želite spodbuditi ledvice, se obrnite proti zahodu. Stojte vzravnano in z razširjenimi nogami, stopala naj bodo pravokotno na ramena. Obrnite stopala rahlo navznoter. Dvignite eno roko. Pustite jo pasti in dvignite drugo, nato ponovite gib. Ne premikajte trebuha. Osredotočite se na premikanje. Vztrajajte v obeh vajah, dokler želite.

