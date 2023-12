Ohranjajte visoko vibracijo

NORMALNO je, da nam vibracija čez dan niha in večkrat tudi pade, ko se nam zgodijo različni dogodki. Ključno pa je, da ne ostanemo na dnu, tudi če pademo, ampak se znamo pobrati in spet vzpostaviti ravnovesje. Po drugi strani je koristno tudi, če se že vnaprej izogibamo situacijam in ljudem, ki nas lahko potegnejo v negativno spiralo. Guruji tako svetujejo, da se izogibajte opravljanju in drami, spustite stvari, na katere ne morete vplivati, in se ne primerjate z drugimi. Naj bo vaše zaupanje močnejše od vaših strahov. Ne počnite ničesar, za kar se vam zdi, da ni prav. Vzemite si dovolj časa zase. Bodite prijazni do sebe in drugih ter ugodite sebi, preden se trudite ugajati drugim. Izogibajte se ljudem, ki vam kradejo energijo, ter ignorirajte vsako mnenje ali nasvet, ki vam ne koristi in vas ne bogati.