Ohranjajte ravnovesje, saj je ključno v času, v katerem živimo

V razdeljenem svetu je pomembno, da ne poudarjate stvari, ki ljudi ločujejo, niti nikogar ne prepričujete, da je vaš pogled na svet pravilen. Treba je razumeti, da nasprotna stran gleda drugo plat istega kovanca kot vi, zato se je nesmiselno prepirati o tem, kdo ima bolj prav, pravijo guruji.

Sprejeti moramo resnico drugih, a vedeti, da našo resnico lahko razume samo nekdo, ki je doživel enako izkušnjo. Informacija je po drugi strani tisto, česar nisi sam doživel, ampak o tem verjameš drugemu na besedo. Če ne znaš voziti letala, a to nekdo opiše, ni dovolj, imeti moraš izkušnjo. Tako je z vsako situacijo - imamo izkušnjo ali samo informacijo, a le v prvem primeru smo kredibilni in lahko o nečem govorimo. Zato ne sodimo o stvareh, ki jih nismo izkusili, sicer bomo avtomatično priklicali to izkušnjo v svoje življenje, da bi jo razumeli.

Poleg tega je pomembno, da uravnovesimo žensko in moško energijo v sebi, delamo na komunikaciji z okoljem ter se naučimo sprejemanja, saj ne moremo dati, dokler ne znamo sprejeti. Sprejemanje in dajanje sta povezana in pretok se ustavi, če nismo sposobni obojega.

Ljudje se tako razdajajo, ne vidijo pa, da so pri tem v neravnovesju, opozarjajo duhovni učitelji. Ko nas kdo pohvali, smo navajeni zminimalizirati kompliment, zamahnemo z roko in rečemo, da ni to nič takega. Upiramo se, če nam kdo kaj podari, po drugi strani si želimo, da bi nekaj novega prišlo v naše življenje. Toda če ne znamo sprejeti darila, ki nam je podarjeno, ne moremo pričakovati, da bo nekdo kupil izdelek, ki ga sami prodajamo.

Če ne znamo sprejeti, nam tudi dano ne bo. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Ko govorimo o obilju – ki ni le denar, ampak tudi ljubezen, zdravje, sreča –, ne vidimo, da se nimamo radi, a pričakujemo ljubezen od drugih, ne znamo ničesar skomunicirati s sabo, zahtevamo pa, da se z nami pogovarja partner. Ravnovesje je ključno v času, v katerem živimo. Ključno je, da je vsak sposoben s svojo energijo živeti tako, da ni v pomanjkanju, četudi je okoli njega vihar. Če obvladujemo svoje misli in čustva, bomo pripeljali v življenje take ljudi in okoliščine, da nam bo dobro.

Vsi imamo obdobja, ko se umaknemo in predelujemo, s tem ni nič narobe. Hkrati imamo lahko problem, ki ga samo projiciramo v zunanji svet, zato moramo pogledati, kaj nas v resnici jezi pri nekom, nato se pogovoriti. Stvari pogledamo širše in ugotovimo, zakaj tako reagiramo. Vsi se sami odločamo, kaj bomo počeli s svojim telesom in kako bomo razmišljali. Sprejeti moramo, da smo si različni. Bodimo čim bolj prilagodljivi, saj smo pogosto osredotočeni na to, kaj in kako bi moralo biti, a pozabljamo živeti v sedanjosti. Peta dimenzija je ustvarjanje iz trenutka v trenutek, kar ljudi plaši, saj imajo radi načrte. Spustiti moramo misli o drugih, o preteklosti in prihodnosti, poslušati sebe in slediti svoji strasti.