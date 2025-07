Ohranite hvaležnost

Iz življenja si lahko naredimo nebesa ali pekel, odločitev je naša, poudarjajo duhovni učitelji. Hvaležnost je ključ do prvega, zato vsako jutro zapišite seznam stvari, za katere ste hvaležni. Na njem je lahko vse, kar se vas dotakne - lahko so to rastline na vrtu, ki lepo uspevajo, ali sončen dan, drugič ste lahko hvaležni za prijatelje, ljubljenčke, projekte, ki so del vašega dneva. Z ustvarjanjem seznama boste intonirali energijo celotnega dneva na hvaležnost. Potem si vzemite nekaj trenutkov in ga preberite ter vsako besedo čustveno doživite. Če beremo glasno, namreč občutimo prebrano močneje, kot če bi to storili v tišini. Nato zaprite oči in občutite hvaležnost do vsega na seznamu. Cilj je, da ga ohranite čez dan. Preden zaspite, se spomnite seznama in hvaležnost ponesite s sabo tudi v sanje.