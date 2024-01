Odpuščanje in spuščanje

»Pomislite na najbolj travmatičen dogodek, ki se vam je zgodil fizično, čustveno ali mentalno - ločitev, smrt bližnjega, bolezen … Zapišite podrobnosti dogodka, kaj ste čutili in razmišljali, da se ga boste osvobodili. Nato poiščite miren kraj, saj boste spominu odvzeli čustveni naboj, da bo nevtralen in vas ne bo več bremenil. Z dihanjem ga lahko sprostite, tako da z vdihom zberete energijo dogodka in jo z izdihom sprostite. Povežite se z dogodkom in ga občutite. Zaznajte njegovo zgoščeno energijo v sebi in spoznajte, da je vaša in se lahko odločite, kam jo boste dali. Izdihujte jo iz sebe – žalost, krivdo, sram, strah, vse, kar se pojavi. Vse je v preteklosti in ne more vas več raniti, razen če daste temu moč in dovolite umu, da zaradi tega trpi. Dihajte, dokler se energija ne sčisti. Morda boste morali vajo večkrat ponoviti, a na koncu se boste zadeve spominjali brez bolečine in vzeli moč v svoje roke,« pravi šaman don Jose Ruiz.