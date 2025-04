Odpiranje čaker: spodbudite jih z vajo in mantro

Za odpiranje prve čakre sedite po turško, kolena približajte tlom, z rokami se primite za stopala. Ponavljate: »Tukaj sem. V sedanjem trenutku sem. Varna sem.« Za drugo čepite, komolce položite na kolena in dlani pred srcem sklenete v položaj molitve. Ponavljate: »Vredna sem. Sem božja stvaritev. Dopuščam, da se moja notranjost vidi in izrazi.«

Sončni pletež odpira, če klečimo, nagnemo se nazaj, izbočimo trebuh, z rokami se držimo za stopala. Mantra je: »Imam nalogo na tem planetu in dovolj moči in energije, da jo izpolnim.« Srčna čakra se aktivira, če klečite, stegnite roke predse, se z njimi in z glavo dotaknite tal. Recite: »Brezpogojno se ljubim, sočutno odpiram srce v ljubezni do vseh bitij.«

Za grleno čakro sedimo, s komolci se naslonimo nazaj na tla, izbočimo prsni koš in glavo stegnemo nazaj proti tlom. Mantra je: »Kar rečem, šteje. Govorim svojo resnico in notranjo modrost.«

Za tretje oko sedite po turško; ko pritisnemo na tretje oko, rečemo: »Jasno vidim, saj odpadajo ovire ega. Zaupam intuiciji.« Kronsko čakro spodbudite, ko sedite v lotosovem položaju in rečete: »Eno sem z vesoljem.«