Odnosi po švedsko: imajo močan čut za skupnost

»Na Švedskem imajo močan čut za skupnost. Kar 92 odstotkov Švedov pravi, da imajo nekoga, na kogar se v stiski lahko zanesejo,« pravi duhovna avtorica Linnea Dunne.

»Njihov napol formalni delovni proces ima ustreznico na družabnem področju. Ključna sta nenehno načrtovanje in umetnost skupnega zadovoljstva,« doda in pojasni, da je zanje nenapisano pravilo, da npr. drug drugega vprašajo, kdaj bi bilo pametno jesti, kaj bi jedli, kam gredo. »Če vsak pove svoje mnenje, se pozneje nihče ne more pritožiti, vsak si lahko oddahne, saj bo sledilo skupno zadovoljstvo. Tak pristop je učinkovit, zato so švedska prijateljstva tako nezapletena. Na srečanju vsak kaj prispeva in nikogar ne pozabijo,« poudari.

»Lagom pomeni nepretencioznost v odnosih. To je iskren odnos: prijatelj pozna vaš dom, znajde se v vaši kuhinji in vam odkrito pove mnenje - vsakokrat brez dramatiziranja,« še dodaja.