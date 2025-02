Odločimo se in izberimo

Ker imamo svobodno voljo, lahko izbiramo. Vse, kar obstaja, samo je, od nas pa je odvisno, kako to uporabljamo, pravijo guruji. Misli, občutke, čustva lahko uporabljamo za slabo ali dobro. Prav tako frekvenco, energijo. Vedno imamo svobodno voljo in izbiro.

Pomembno je, da se odločamo za dobro, saj s tem tudi v kolektivni zavesti krepimo scenarij, da bo človeštvo nekaj, npr. umetno inteligenco, uporabljalo za dobro, ne da se bojimo in stvari odrivamo od sebe. Mi sami smo center svojega sveta in odločamo se, da ne bomo počeli stvari, ki niso v skladu s svetlobo, ljubeznijo oziroma univerzalnimi zakoni. Da imamo moč kreacije, namreč ne pomeni, da nam je vse dovoljeno.

Ne sodimo

Hkrati pazimo, da ne sodimo, saj bomo sicer sojeni tudi sami. Ne vpletamo se v izkušnje drugih in ne pametujemo. Dokler izkušnje nimamo sami, ne moremo biti kredibilni v neki stvari. Vse ima dva pola in vedno iščemo ravnovesje. Duhovno znanje moramo povezati z izkušnjami. Pozorni moramo biti tudi na trenutke, ko nam pade energija.

Morda tedaj mislimo, da imamo probleme, ki jih v resnici sploh nimamo, ker ne prepoznamo, da nam je samo padla energija, ker nam jo je nekaj odvzelo. Ko to zaznamo, pogledamo, kaj je vzrok za to. Začeti se moramo zavedati, kaj je res naše in kaj ne, kaj smo pobrali iz okolja. Lahko nas je prestrašila neka novica v medijih in strah sploh ni povezan z nami.