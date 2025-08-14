Odgovorne tipe osebnosti nadzor ljudi pomirja

Že ko prvič vstopite v stanovanje ali pisarno, lahko dobite občutek o lastniku. Predmeti, s katerimi se obdajajo, namreč nakazujejo tip osebnosti. Odgovorni tip človeka je praktik, ki se drži rokov in obveznosti.

Ne dramatizira in ne komplicira, zanj je pomembno, da stvari gladko tečejo, da je vse po pravilih, da se držimo dogovorov in vsega naštetega ne omejujemo z nepotrebnim čustvovanjem. Na točno določenem mestu boste opazili koledar in seznam obveznosti.

Nadzor take ljudi pomirja, zato je tudi njihova pisalna miza vzor reda in odločnosti. Vse je pospravljeno, zloženo v mape in fascikle, pisarniški pripomočki so zloženi in bog ne daj, da bi imel spenjalnik ali uro nenavadnih barv ali vzorcev, vse je klasično, običajno, po pravilih. Vedno imajo vse pri roki, saj tudi vse vnaprej predvidijo in načrtujejo. T

o izraža tako več svinčnikov s priloženim šilčkom kot popolnoma urejena sobna rastlina s kanglico za zalivanje ob strani. Če se boste ozrli po knjižnih policah ali zbirki CD-jev odgovorne osebe, boste šele spoznali, kako matematično urejeno tak človek dojema svet. Vse je namreč zloženo po zbirkah, avtorjih in abecednem seznamu!