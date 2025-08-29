Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Po napovedih astrologov bo mesec september zaznamovan z nekaj ključnimi gibanji planetov in delnim sončnim ter popolnim luninim mrkom.

Ti pojavi na nebu bodo nekaterim astrološkim znamenjem, predvsem na področju finančnih priložnosti, prinesli posebno naklonjenost zvezd.

Tile trije si lahko obetajo največ sreče.

Riba

September bo za ribe čas močno okrepljene intuicije. Vodili jih bodo notranji namigi in pogosto bodo ob pravem času izbrale pravo število.

Astrologi svetujejo, da naj bodo ribe še posebej pozorne na nagradne igre in loterijo, saj jih lahko čaka nenadejan priliv na transakcijski račun.

Devica

Device so znane po svoji premišljenosti in se ne zanašajo na trenutne vzgibe ter srečo, a v prihajajočem mesecu jim bo ta posebej naklonjena.

Če se jo bodo odločile preizkušati, bodo imele več možnosti za uspeh kot običajno, vložen trud ali vplačani zneski pa se bodo lahko povrnili v obliki prijetnega presenečenja.

Strelec

Septembra bodo strelci še bolj kot sicer optimistični in odprti za priložnosti.

Imeli bodo dober občutek za pravi trenutek, kar jih bo lahko pripeljalo do dobrega izida.

Če bodo sledili svoji intuiciji, jih bo ta pogosto vodila naravnost do dobitka, navaja Glossy.rs.