Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto

Tri znamenja zodiaka bodo imela septembra največ sreče.
FOTO: Dea Greez/Gettyimages
FOTO: Dea Greez/Gettyimages

M. Fl.
29.08.2025 ob 06:00
M. Fl.
29.08.2025 ob 06:00

Po napovedih astrologov bo mesec september zaznamovan z nekaj ključnimi gibanji planetov in delnim sončnim ter popolnim luninim mrkom.

Ti pojavi na nebu bodo nekaterim astrološkim znamenjem, predvsem na področju finančnih priložnosti, prinesli posebno naklonjenost zvezd.

Tile trije si lahko obetajo največ sreče.

Riba

September bo za ribe čas močno okrepljene intuicije. Vodili jih bodo notranji namigi in pogosto bodo ob pravem času izbrale pravo število.

Astrologi svetujejo, da naj bodo ribe še posebej pozorne na nagradne igre in loterijo, saj jih lahko čaka nenadejan priliv na transakcijski račun.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Devica

Device so znane po svoji premišljenosti in se ne zanašajo na trenutne vzgibe ter srečo, a v prihajajočem mesecu jim bo ta posebej naklonjena.

Če se jo bodo odločile preizkušati, bodo imele več možnosti za uspeh kot običajno, vložen trud ali vplačani zneski pa se bodo lahko povrnili v obliki prijetnega presenečenja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Strelec

Septembra bodo strelci še bolj kot sicer optimistični in odprti za priložnosti.

Imeli bodo dober občutek za pravi trenutek, kar jih bo lahko pripeljalo do dobrega izida.

Če bodo sledili svoji intuiciji, jih bo ta pogosto vodila naravnost do dobitka, navaja Glossy.rs.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Preberite še:

 

Pozor, ta astrološka znamenja septembra čaka udarec iz preteklosti
Rojene v treh astroloških znakih bo v prvem jesenskem mesecu ujela preteklost.

 

Trije astrološki znaki, ki vedno držijo besedo
V svetu, kjer se zlahka obljublja in še hitreje obljube pozabi, obstajajo ljudje, ki vedno držijo besedo.

 

Baba Vanga: ti astrološki znaki imajo največ sreče (a le pod enim pogojem)
Slavna bolgarska prerokinja je med drugim izpostavila tudi največje srečneže zodiaka.

