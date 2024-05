Tako se lahko lotite vsakega negativnega čustva

Neumno je pričakovati, da boste na duhovni poti popolni v vsakem trenutku - nikoli več jezni, nikomur več ne boste ničesar zamerili, živeli mirno kot Buda. Lahko še tako napredujete, toda ker ste še vedno človek, se boste kljub duhovnemu napredku vedno čustveno odzivali na ljudi in stvari, ki vas obdajajo. Drugo vprašanje je, ali se znate predati čustvu, ki vas trenutno obdaja, nato pa ga spustiti.

Vsakega negativnega čustva se lahko lotite s predajo. Ne jezite se, ker ga doživljate, ne borite se proti njemu. Samo predajte se mu in ga sprejmite. Priznajte si, da tako čutite. Občutite ga in nato spustite. Ne oklepajte se ga, ne negujte ga in ne poglabljajte. Samo zavedajte se, da obstaja v tem trenutku, nato pa usmerite pozornost drugam, da zbledi samo od sebe.

Pomen čustvom daje naš odziv. In če jim ga ne dajete niti jim ne posvečate pretirane pozornosti, jih sprejemate z ravnodušnostjo, bodo izzvenela, preden bi vam lahko povzročila psihično in zdravstveno škodo. Sprostite se in predajte. Zavedajte se, da so čustva minljiva, prav tako situacije, ki jih doživljate. In tudi, da ste vi tisti, ki dajete pomen stvarem, ki se dogajajo v in zunaj vas.