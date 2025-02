Ob zunanji krizi ostanite v svojem centru

Naučiti se moramo spoštovati, da nekdo vibrira z enim, drug pa z nečim drugim, saj moramo ozdraviti različne stvari v sebi. Ne smemo pa pustiti, da nas to razdvaja, pozivajo guruji v času, ko je delitev med ljudmi več kot kadar koli.

Vedeli smo, da se bo stara Zemlja zrušila in nastala nova, nismo pa si predstavljali, da se bomo ob tem soočali s tako veliko kolektivno maso strahu, obupa, žalosti, jeze. Že če imaš majhen problem, zdaj takoj zavibriraš s kolektivnimi težkimi čustvi, hitro te potegne v matrico in tvoj problem postane ogromen. Na Zemlji vse osvetljuje temo v nas, najgloblje rane, da bi jih pozdravili - ko jih celimo, hkrati izboljšujemo tudi celotno zavest človeštva.

Na kolektivno raven se priklapljamo po načelu glasbenih vilic. Če se naravnaš na frekvenco česar koli, zaradi povezave s kolektivno energijo to še močneje čutiš. V času krize je zato lažje tistim, ki se znajo postaviti v svoj center, najti svojo moč in notranji mir, sicer te že objava na facebooku hitro potegne na eno ali drugo stran in začutiš žalost ali jezo, tudi če želiš ostati nevtralen.

Pravi zmagovalci

Pravi zmagovalci so zdaj tisti, ki zmorejo življenje gledati z mesta zunanjega opazovalca, kot igro, ter se zavedajo, da smo se prišli dvignit na višjo raven, zunanji svet pa nam le odslikava, kar je v nas in moramo ozdraviti, poudarjajo duhovni učitelji. Sprejeti moramo, da nekateri spijo in jim je lažje kriviti druge za svoje tegobe. Ko izbereš svobodo, si odgovoren za vse, kar se ti dogaja, saj je zunanji svet le projekcija tvojih notranjih vsebin. Vsak trenutek se moraš zavedati, da si kreator svojega življenja, in se odločati, kaj boš izbral. Ohranjati je treba popoln nadzor nad umom, opuščati, česar ne boš hranil, čeprav doživljaš zunanje pritiske.

Vsak trenutek se moraš zavedati, da si kreator svojega življenja, in se odločati, kaj boš izbral. FOTO: Seb_ra/Getty Images

Ker v času lažnih prerokov težko prepoznamo manipulacijo, si moramo pomagati z intuicijo. Tako takoj veš, kje je tema in katera ideja je dovolj čista in želi pomagati človeštvu. Ko vas nekaj potegne, počakajte in razmislite, preden sprejmete odločitev, kaj boste sprejeli in zagovarjali. Nato poskusite to začutiti s srcem in telesom. Tako bo takoj jasno, kaj je v sozvočju z vami, katera energija vibrira z vašo dušo in čemu boste rekli ne, ne morem biti del tega.

Kot duša smo se odločili držati vizijo nove Zemlje v tem času, in če se v nas nabirajo jeza, spomini na zlorabe in izkoriščanje, se moramo srečati s svojo senco in jo ozavestiti. Zapišimo si svoje napake in plati, ki je ne maramo, sprejmimo jih z ljubeznijo, saj ne moremo zbežati pred tistim, kar je v nas in prihaja na dan. Nato papir zažgimo z namero, naj se transformira. Prepoznajmo, kaj nam želi dati določena izkušnja, ter se dvignimo nadnjo.