O ženski, rojeni v tem astrološkem znaku, sanja vsak moški

Ženske, rojene v astrološkem znaku Škorpijona, izžarevajo nenavadno mešanico žalosti in skrivnostnosti. Za njihovo šaljivo očarljivostjo se skriva globoka introspekcija, zaradi katere pogosto delujejo nedoumljivo, hkrati pa uspešno obvladujejo dinamične poklice, kot so marketing, promocija ali profesionalna vožnja.

Skrivnostne, a destruktivne

To je zelo depresivno in skrivnostno znamenje. Pogosto se skriva za masko šaljivca, uspešno v poklicih, ki zahtevajo dinamiko – marketing, profesionalni voznik, promotor … Zelo ljubosumne, impulzivne in maščevalne. V kombinaciji z Bikom gre za 100 % čisto strast. Nagnjene so k razbijanju in samouničevanju, pa tudi k uničevanju drugih.

Strastna ljubosumnost in impulzivna maščevalnost

Intenzivnost Škorpijona doseže vrhunec, ko gre za ljubosumje. Rade imajo razmerja z Biki, saj to pomeni čisto in neustrašno strast, a hkrati znajo podirati ovire, zase in za druge, kadar začutijo izdajo ali grožnjo.

Moč nadzora nad sabo in drugimi

Njihova motivacija ni, da bi izstopale, temveč da bi imele vse niti v svojih rokah. Človeško psiho poznajo bolje kot večina znamenj, zato pogosto izstopajo kot voditeljice – bodisi v družini bodisi v poslu. Njihova moč se začne z notranjo disciplino in se nato širi na okolico.

Dominantna prisotnost, ki ostane v spominu

Naj bodo nežne svetlolaske ali ognjene temnolase, Škorpijonke puščajo neizbrisen pečat. Njihova karizma “ujame” partnerja, tako da je življenje brez njih skoraj nepredstavljivo. Z vonjem razkošnega parfuma in držo kraljice enostavno zahtevajo občudovanje in spoštovanje.

Ne odpuščajo, a tudi ne pokažejo šibkosti

Ko so prizadete, ne bodo odkrito pokazale bolečine. Namesto tega si dolga leta zapomnijo nekdanje ljubezni in so pripravljene na subtilno maščevanje. Partner mora biti pripravljen priznati njeno dominacijo, četudi je bolje situiran ali premožnejši, Škorpijonka bo pokazala, kdo je pravi gospodar igre.