Notranji glas je lahko mučitelj ali prijatelj

Naš notranji govor določa sliko našega sveta. V naših glavah ves čas poteka notranji monolog. Z njim govorimo sami sebi, kakšni smo mi, drugi ljudje in svet okoli nas. Svojega sveta ne dojemamo neposredno kot fotografski aparat, temveč prek razlag in pomenov, ki jih pripisujemo vsemu. Tako je naše doživljanje sebe in sveta močno povezano z našim notranjim govorom. Ta nas lahko bodri in opogumlja, lahko pa je tudi izjemno kritičen in celo sovražen.

Ne zavedamo se, da tovrstno samoponiževanje ogroža naše psihično zdravje. Pretirano kritičen notranji samogovor ima za posledico vrsto neprijetnih čustev. Sram, ponižanje, krivda, tesnoba, strah, jeza, občutki manjvrednosti, osamljenosti in odtujenosti življenju tvorijo pestro čustveno paleto. Ob takšnih čustvih doživljamo veliko stresa. Tako nas tovrstna čustvena pokrajina onesposablja za aktivnost. To močno povečuje tveganje za razvoj anksioznih motenj, depresije, nekemičnih in kemičnih odvisnosti ter lahko predstavlja resno tveganje za razvoj psihosomatskih obolenj.

Psihologi poudarjajo, da je samospoznavanje prvi korak do spremembe. Če vas vaš notranji kritični glas spravlja na rob depresije, je čas za ukrepanje. Če boste pozorni, boste opazili, da velik del vsebin tega glasu tvorijo komunikacijski vzorci, ki ste jih ponotranjili v otroštvu. Lahko boste jasno prepoznali nekatera starševska sporočila, ki zdaj odmevajo v vaši glavi. Veliko je okostenelih pravil in disfunkcionalnih zapovedi, še več notranje kritike.

Sami si dajte ljubezen, ki ste jo pogrešali v otroštvu. FOTO: Julia Pavaliuk/Getty Images

Če želite spremembe, začnite pri razmerju med pohvalami in kritikami. Razlikujte med pohvalami vedenja in osebnosti. Pohvale vedenja se nanašajo na aktivnost. Z njimi se bodrimo, motiviramo, da bomo želeno ravnanje večkrat ponavljali. Naučite se pohvaliti sebe na oba načina, saj vas bodo te izjave povezale z globokimi občutki notranje vrednosti, sprejetosti in varnosti.

Kritika vedenja se nanaša na neko neželeno aktivnost. Posreduje informacijo, da ta aktivnost v določenem položaju ni bila optimalna. Naučiti se morate, da napaka ne pomeni, da ste slab človek. Kritike vedenja namreč ne pomenijo, da ste slabi, lahko so samo informacija. Hkrati kritike osebnosti, kot so izjave trapa, koza ipd., izražajo prezir, zato v vašem notranjem govoru nimajo prostora. Vaš notranji govor naj vas bodri in spodbuja, naučite se biti bolj nežni, sočutni in uvidevni do sebe. Lahko si namreč dajete toplino in varnost, ki ste ju kot otrok pogrešali. Stopite v stik s svojimi viri in odkrijte, kako čudovit človek ste.