Nostradamus za 2025 napovedal smrt papeža?!

Medtem, ko se svet zaskrbljeno ozira proti Vatikanu in trepeta za zdravje papeža Frančiška, ki je že od začetka meseca v bolnišnici, so se mnogi spomnili na nič kaj spodbudne napovedi francoskega jasnovidca Nostradamusa. Čeprav je ta živel mnogo stoletji pred nami, je uspešno napovedal svetovne dogodke sodobnega časa. In med prebiranjem tistih, ki naj bi nas doletele letos, je mnogim zaledenela kri.

»S smrtjo zelo starega papeža bo na njegov položaj izvoljen katolik dobre starosti. O njem bodo govorili, da bo oslabil (sveti) sedež, a bo kljub temu na njem sedel dolgo,« se glasi ena od napovedi Nostradamusa za leta 2025.

Konec vojne in pandemija

Morda se bo letos uresničila še ena – jasnovidec je namreč napovedal, da se bo letos končala »dalj časa trajajoča vojna«, za to naj bi bila po njegovem kriva finančna kriza in izčrpana sredstva, mnogi pa so prepričani, da se napoved nanaša na vojno med Ukrajino in Rusijo, pogovori o končanju le-te pa so ravnokar stekli.

Nostradamus je za letošnje leto sicer videl še hudo bolezen, »starodavno kugo«, ki bo »hujša od vseh sovražnikov«, prerasla pa bi lahko v pandemijo. Zelo podobno je napovedala še ena slavna jasnovidka Baba Vanga, ki je v letošnjem letu prav tako videla pandemijo, povzročil pa naj bi jo virus, ki je stoletja ali celo tisočletja spal v ledenikih, z njihovim vedno hitrejšim odtajanjem pa se bo sprostil v zrak in prišel med ljudi.