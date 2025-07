Nič ni narobe, če se imate radi

Življenje je lahko precej enostavno in mame so tiste, ki igrajo ogromno vlogo pri uvajanju hčera v svet. Močna mama ne pomeni avtomatično stroga mama, ampak mama, ki bo hčerko naučila, kako biti neodvisna, prijetna in samosvoja oseba, ki bo delala dobro in imela dobro življenje. Zato guruji poudarjajo, da bodite zavestni pri podajanju sporočil naprej po svoji rodovni liniji, hkrati premislite, ali z dovolj hvaležnosti, radosti in samozavesti doživljate sebe ali se tega v otroštvu niste naučili.

Vedeti morate, da ni nič narobe, če se imamo radi. Kolikokrat ste se v trgovini ob nakupu nove obleke kar nekajkrat dobro pogledale v ogledalo in bile zadovoljne ob tem, kar vidite? Brez pritoževanja, da vas motijo vaši malo širši boki ali da vse skupaj kazi vaš malo prevelik nos? Priznajte, da je bil občutek odličen. To, da se lahko sprostimo in se sprejemamo, je nekaj najlepšega, kar nam je mama lahko dala. Če se počutite dobro v svoji koži, to tudi pokažite!

Hkrati se ne zgledujte po drugih ženskah. Vsaka je svoja in vsaka posebna. Tekmovanje z drugimi je samo izguba časa. Po tistih, ki jih občudujete, se raje zgledujte, drugače pa si začrtajte svojo pot in se za druge ne zmenite. Prijateljice so sveta stvar in prve, ki nam stojijo ob strani, ko gre kaj narobe. Zato negujte odnose z njimi brez ljubosumja in obsojanja. In ne tekmujte z njimi, katera ima boljše ocene, bolj premožnega moža in bolj pametnega otroka.

Hčerke naučite, kako naj se imajo rade. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Pomembno duhovno spoznanje je tudi, da odpuščati ne pomeni, da imamo šibko voljo. Obstajajo ljudje, ki so vredni tega, da jim odpustimo. To ne pomeni, da z vami počnejo, kar se jim zljubi, ampak le to, da so naredili napako. Ko razmišljate o odpuščanju, pri sebi naštejte razloge, da bi tej osebi odpustili. Če najdete več kot tri, je odgovor jasen. Napaka res ni bila tako grozna in to, da boste nekomu nekaj odpustili, ne bo načelo vašega ponosa, temveč bo oplemenitilo odnos s to osebo.

Ne opravičujte se drugim za uspeh. Kadar trdo garate in se marsičemu odrekate za to, da imate dobro službo, ali ste drugače uspešni v svojem poklicu, športu in podobno, ne pustite nikomur, da bi to dajal v nič. Ne poslušajte, če vas poskušajo prepričati, da ste imeli samo srečo. Samo poglejte jih, jim zaželite srečo in se odpravite naprej po začrtani poti. Vse solze, žulje in grenke trenutke ste preživeli sami, zato si zaslužite najboljše. Niti vi nikoli ne podcenjujte drugih in jih spodbujajte pri njihovih ciljih.

Ne pozabite, da moški in razmerje ne določa, kdo ste. Nekatere ženske družinskega življenja v hišici z belo ograjo pač ne štejejo za uspešno življenje. Nekaterim je cilj prav to – najti življenjskega sopotnika, si z njim ustvariti življenje in udobno in mirno živeti do konca svojih dni. Močna mama bo hčerki razložila, da je prav, da sledi svojim željam in srcu, vendar ne sme pozabiti nase. To je nekaj najbolj ključnega. Ko pozabiš nase, se kaj hitro zgodi, da se začne življenje sesuvati.