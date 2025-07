V sedanje življenje smo prinesli vse, česar nismo razrešili v prejšnjih inkarnacijah. Lahko gre za karmo, ki se je nabirala več zaporednih življenj in se vleče v preteklost. Nekatere duše se hitro ponovno utelesijo, druge zaradi travmatičnih dogodkov v preteklem življenju počakajo, da so ponovno pripravljene. V 'duhovnem svetu', med življenji, sicer čas poteka nelinearno in ne enako hitro kot na Zemlji. Zato lahko regresija v pretekla življenja traja tudi do šest ur, ki jih v transu doživimo kot krajše obdobje, recimo tri ure. Na regresiji v pretekla življenja se vzpostavi stik z našo podzav...