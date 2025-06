Nespečnost in polna luna: prizemljite se in pijte dovolj vode

Ko smo tesnobni, razdražljivi ali ne moremo zaspati, za to pogosto okrivimo luno. Najnovejše raziskave kažejo, da to ni povsem iz trte izvito, saj ob polni luni traja pet minut dlje, da ljudje zaspijo, nato pa spijo slabše in manj. Odkrili so tudi, da so ravni melatonina znižane štiri dni pred polno luno in po njej, ter opazili, da so nekateri bolj občutljivi za vpliv kot drugi. Duhovni učitelji pravijo, da sta v tem času povečani energija in senzibilnost zanjo, druge teorije pa, da naše naravne ritme moti električna razsvetljava.

Jamski človek je ob polni luni lovil ponoči, več energije in svetlobe mu je bilo v pomoč, medtem ko sodobni človek ne zna uravnavati teh presežkov. Ker je astronomsko tedaj Zemlja med Luno in Soncem, se nam lahko zdi, kot bi naše energijsko polje vleklo v različni smeri; v tem času se prizemljite, pijte dovolj vode, izogibajte se alkoholu in kavi ter visenju pred zasloni. Pripravite si solno kopel, meditirajte in bodite čim več v naravi.