Neptun v ovnu prinaša novosti na teh področjih

Zadnjih 14 let smo imeli Neptun v svojem domu v ribah, kar je povzročilo poplavo duhovnosti, prineslo veliko svoboščin farmaciji, umetnost, zlasti film, preplavilo s fantastiko, naredilo te filme izjemno dolge. Prineslo zasvojenosti, ki jih pred tem še nismo poznali.

Neptun je v ovna vstopil 30. marca in bo tam do konca oktobra letos. Potem konec januarja 2026 spet vstopi v ovna in ostane tam 13 let. Neptun v ovnu prinaša novosti na področje kemije, farmacije, duhovnosti in umetnosti. Več bo bitk za ideale in/ali vero. V tem času je možna bitka za pravico. Na področju farmacije ne bo vse razpuščeno, več bo odgovornosti in pravil. Na področju umetnosti bo ta bolj prodorna, krajšega formata, inovativna, življenjska, bojevita. Bolj bo odražala surovosti življenja. Na področju duhovnosti se lahko rodi nova religija ali pogled na svet, toda žal ta povezava poveča verjetnost verskih vojn.

Na področju farmacije bo več odgovornosti in pravil. FOTO: Dorian2013/Getty Images

Prvi aspekt Neptuna z večjimi planeti je kvadrat na Jupiter junija, kar spodbuja idealizme, versko pretiravanje, lažno religioznost in izzive, vezane na religijo, še najbolj na krščanstvo.

Že julija se Neptunu približa Saturn, kar prinaša strahove, negotovost in dvome, lahko tudi kolaps določenih družbenih oblik. Pogosto je ta konjunkcija vezana na spremembe oblike Rusije (v smislu države), na splošno jo povezujemo tudi s komunizmom. Neka novost na tej ravni, nov družbeni način, zasnovan na idealizmu, je povezan s to konjunkcijo, ki pa bo eksaktna šele v februarju 2026.

Nova znanstvena ugotovitev

Sekstil Neptuna in Urana se bo dlje ponavljal in lahko deluje spodbudno za tehnološko področje. Družbeno je to aspekt, ki prinaša prenovo religij, njihovo modernizacijo, po drugi strani pa idealizacijo družbenega, socialnega. Prvi sekstil bo letos konec avgusta. Lotos, v katerem bodo Neptun, Pluton in Uran, nosi veliko in pomembno spremembo družbenega, tehnološkega, nekaj novega, česar še ni bilo v svetu.

Čeprav si pridejo blizu že v letošnjem letu, avgusta in septembra, bo lotos eksakten sredi julija 2026. Prinaša posebne novosti, ki povezujejo mehaniko, tehnologijo in še umetnost, lahko se veže na robotiko in velik napredek na tem področju. Vsekakor neka nova znanstvena ugotovitev, ki bo prek tehnologije močno spremenila svet. Glede duhovnosti se tovrstno povezovanje transaturnovcev lahko prevede v dvig zavesti in popolnoma novo dojemanje realnosti. Junija 2027 bodo spet vsi trije planeti zelo skupaj, blizu lotosa. Marca 2028 bosta Uran in Neptun še zadnjič blizu sekstila, pozneje se umakneta drug drugemu.

Neptun Pluton sekstil se bo ohranjal še dlje kot tisti z Uranom, zadnji eksakten sekstil bo februarja 2033, a brez Urana nimata tako velike moči, je pa to energija, ko se idealizirajo divjost, umetnost, ki spodbuja seksualno, in po drugi strani slika, ki manipulira. V pozitivnem imamo tantro, kot spolnost, ki pomaga ljudem priti do duhovnega jedra. V negativnem predvsem moč slike in filma ter manipulacijo s tema dvema elementoma.

Neptunov kvadrat s Saturnom bo 2033 in 2034. Prinaša negotovost, strah, grožnje, vezane na religijo. Omejevanje duhovnih predstav, strahovi pred cepivi, zdravili, psihične težave, družbeno težave s Kitajsko in Rusijo. Leta 2039 gre Neptun v bika, ne le na nekajmesečni obisk, vanj vstopi za več kot desetletje.