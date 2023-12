Kaj pomeni, ko je Neptun v določeni hiši

Neptun v prvi hiši je znak, da je človek bolj nežen, občutljiv, po navadi prijetnega zasanjanega videza. Velikokrat je to tudi znak, da se nam ne kaže tak, kot je v resnici, ampak skozi neko varljivo idealno sliko. Pogosto so ljudje z Neptunom v prvi hiši dobri igralci, saj se znajo poistovetiti z različnimi osebami in prevzeti primerno podobo.

Neptun v drugi hiši nakazuje, da so možne napake v finančnih zadevah, človek ima nerealistično vrednost sebe ali pretirava v eno ali drugo skrajnost. Včasih je človek veliko dolžan, si izposoja več, kot je sposoben vrniti, drugič je pretirano velikodušen in denar kar leti od njega, temeljno pa nima realističnega videnja denarja. Ceni umetnost, duhovnost, film. Lahko tudi služi s temi stvarmi.

Neptun v tretji hiši kaže, da se človek pogosto kaj zmoti, zamenja, se izgubi, zamuja. Njegova domišljija je izjemna, toda koncentracija temeljno nizka, misli so zmedene, namesto da bi govoril, piše stihe. Pogosto, če ga kaj vprašaš, ne odgovori direktno, ampak po ovinkih, mogoče lahko tudi s kako anekdoto ali pravljico. V času osnovne šole je bila oseba zelo občutljiva in nežna, veliko časa je preživela v svojem svetu. Če ima brata ali sestro – lahko ga tudi nima in je o njem samo sanjarila –, je to nežen človek, lahko labilen, umetniški, seveda tudi oboje.

Človek z Neptunom v četrti hiši svojega očeta ne vidi realno, ampak ga idealizira. Prav lahko se zgodi, da je ta alkoholik ali preprosto preobčutljiv, zmeden človek. Lahko ga veliko ni ali pa, tudi če je, ne da veliko od sebe. Vendar je oče potrpežljiv, nežen in osebi izkazuje naklonjenost. Velikokrat Neptun v četrti hiši prinaša družinske nejasnosti in precej zmede. Oseba s tem položajem Neptuna hrepeni bo bližini in toplini, zlitju z drugimi.

Neptun v peti hiši jasno kaže povečano kreativnost. V ljubezni je oseba s takim Neptunom precej sanjaška, ljubljeno osebo idealizira, toda ljubi nežno in predano. Če karta to tudi drugje potrjuje, obstaja večja verjetnost afer, spet drugič kaže človeka, ki je preveč negotov, da bi začel konkreten ljubezenski odnos. Človek ima rad vse otroke, zato jih veliko lažje posvoji. Primer osebe z Neptunom v peti hiši je igralka Angelina Jolie. Od hobijev nas vleče v umetnost, lahko je to film, še pogosteje glasba. Od športov nam je lahko blizu joga in sorodne telesne aktivnosti, ki vključujejo duha, balet in vodni športi.

Neptun v šesti hiši ni prijetna kombinacija, tja, kjer se zahteva red in dnevna rutina, prinaša zmedo, preobčutljivost in kaos. Če je karta bolj zemeljska, obstaja nevarnost deloholičnosti, odvisnosti od dela. Telesno je človek s tem položajem Neptuna precej občutljiv za zdravila, hitreje se zastrupi z njimi, organi, ki jih predstavlja znamenje na vrhu šeste hiše, so zasluzeni ali samo leni, ne delujejo dovolj dinamično, lahko je nakazana samo njihova občutljivost.