Negativna čustva škodujejo našim organom

Višji smisel težkih življenjskih situacij je, da spustimo ego. Tako kot naravne katastrofe čistijo Zemljo, da narava spet najde ravnovesje, ga iščemo tudi mi, pravijo guruji. Pri tem si lahko pomagamo s sprejemanjem čustev in njihovega transformiranja. Ko smo iz sebe, je to znak, naj gremo v sebe. Da smo iz sebe, pomeni, da je naš podzavestni strah priplaval na plan, tako imamo priložnost, da gremo vanj in ga predelamo. Danes tudi znanost potrjuje, da imamo v sebi usedline podedovanih družinskih čustev. A ko smo v nemiru ali okolju, ki nam ponudi priložnost za to, lahko sprejmemo občutek, namesto da ga potlačimo ali gremo v odvisnosti. Ne bežimo od svojega notranjega občutka, priznajmo ga.

Ko nas stiska krč, začnemo povezano, enakomerno dihati skozi nos. Zavedamo se svojega diha in ga ponavljamo. Mentalno smo v dihu, sprejemanju in opazovanju občutka, brez obsojanja, ne da bi si želeli, da bi čim prej izginil. Sprejmemo ga sočutno, opazujemo nepristransko, ničesar ne izsiljujemo, dajemo si pozornost in ljubezen ter se umirimo.

Nato skozi to počasi spoznavamo, da smo energijska bitja, in poboža nas energija ljubezni, saj višja inteligenca, zavest, sama najde pot in nas preplavi. Vse skupaj ponovimo večkrat na dan. To je dovolj, saj pustimo, da samo priplava na površje, kar mora. Ni se nam treba namensko poglabljati v svoje težave, saj jih hranimo, če razpredamo o njih. Čustveno in duhovno napredujemo, ko ob človeku, ki nas je včasih jezil, zdaj ostajamo mirni in odločni. To pomeni, da smo pozdravili rano iz rane mladosti ali celo družinsko rano, v primeru globalnih katastrof globalno rano.

Opazujmo, kaj pošiljamo v svojo okolico. FOTO: Tijana87/Getty Images

Nepredelana čustva vplivajo na telesne organe. Energije se ne da izničiti. Ljudje, ki so doživeli močen šok, so zamrznili čustva, postali otopeli, živeli kot stroji, ob tem pa ničesar ne čutili, ker je bilo preveč boleče. Po eni strani je to delovalo kot zaščita. A ko se človek umiri in ne beži v delo, vse priplava na površje. Čustveni šok se pozna na telesu z zamikom. Ugotovljeno je, da je en mesec doba, ko nam ta čustva še ne škodujejo, potem nas začnejo zastrupljati. Zato je pomembno, da ljudje dobijo psihološko pomoč, gredo v svoje občutke in jih sprejmejo, transformirajo in se notranje opolnomočijo. Tudi krivdo lahko prečutimo in prečistimo.

Vprašajmo se, ali krivdo že nosimo v sebi, situacija pa samo sproža, kar je v nas. Ko s prstom kažemo na druge, imamo vedno tri prste obrnjene k sebi. Če smo čustveno mirni, ne obsojamo in ne kritiziramo. Zavedajmo se, kaj pošiljamo v eter. Ob tem si priznajmo, da imamo vsi tudi temo v sebi, da smo jo podedovali, saj so bili vsi naši predniki v vojnah in se pobijali. Zavedajmo se, da imamo v sebi pritisk, ki ga moramo transformirati – ne spreminjati čustev v led ali paro, ampak dovoliti, da teče ljubezen skozi nas in zmehča naše temne delce. Čim se zataknemo v obsojanju, kritiziranju, zavisti, ljubosumju, to vpliva tudi na naše organe.