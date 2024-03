Neaspektirani planeti delujejo močneje

PLANET le težko ne bi imel niti enega aspekta, sploh če upoštevamo tudi manj pomembne in asteroide, pritlikave planete, točke in sorodno. Izraz neaspektirani planeti se nanaša na tiste, ki nimajo Ptolomejevih aspektov s planeti, Soncem in Luno. Nekateri upoštevajo še inkonjunkcijo kot pomemben aspekt, tako planet, ki ima vsaj inkonjunkcijo z nekim drugim planetom, že ni več neaspektiran. Planet, ki je neaspektiran, ne izgubi moči, ravno obratno - deluje močneje in intenzivneje zaradi svoje osamljenosti. Je pa res, da deluje neuravnoteženo, nepovezano s preostalimi deli karte. Še pomembnejši je njegov položaj, saj ta glede na znamenje in hišo zelo veliko pove o tem, kako in na katerih področjih se bo njegova simbolika izrazila.

Sonce predstavlja našo individualnost, voljo, tako Sonce, ki se z ničimer ne povezuje in ni od ničesar omejeno, nima nobenih ovir, da bi tisto, kar v sebi močno čuti, tudi izrazilo, doseglo. Tako je neaspektirano Sonce vzrok za to, da človek lahko zelo močno in jasno sledi ambicijam, ne glede na druge ljudi v svojem svetu in celo ne glede na preostala področja življenja, torej tudi če čustva želijo nekaj drugega, tudi če ga zaljubljenost vodi drugam, ga nič ne ustavi pri uresničevanju sebe.

Sonce brez aspekta nas žene, da nas nič ne ustavi pri uresničevanju sebe. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Luna govori o naših čustvih, doživljanju, potrebah, instinktih. Ker se v nič drugega ne vmešavajo, ne ovirajo doseganja različnih dosežkov, uspehov, zato smo s to pozicijo lahko v praktičnih vidikih življenja zelo uspešni. Toda v zasebnih odnosih je neangažiranost Lune lahko velik problem, saj težje ustvarjamo iskrene, sočutne, tople čustvene odnose.

Merkur predstavlja sposobnost razumevanja, izražanja, nakazuje našo radovednost, kar nas zanima. Če ni povezan s preostalimi deli karte, je zelo močan, nič nas ne potegne dovolj, da ne bi razum nekje od daleč hladno predeloval in opazoval stvari. Tudi medtem ko jočemo, razum ostaja jasen, presoja naše jokanje ter ne vidi nobenega pravega razloga zanj. Tudi med spanjem razum neovirano deluje. Ali ko se zaljubimo – to so močna čustva, ki po navadi potegnejo celega človeka, toda tu je razum lahko ves čas buden in opazuje druge dele svoje narave hladno, racionalno. Ta izjemna aktivnost razuma je lahko za človeka in njegove živce zelo obremenilna, zato se priporoča jogo ali meditacijo, da bi vsaj malo umirili svoj brenčeči razum.

Venera kaže našo potrebo po druženju, veselju in partnerstvu, tako kot tudi stopnjo, koliko se cenimo. Ko je osamljena, lahko deluje podobno kot Luna, torej omogoča človeku, da veliko naredi na drugih področjih, saj je povsem samozadosten in se njegova potreba po ljubezni ne vmešava v druge življenjske zgodbe. To je najpogosteje zelo spodbudno za finančno področje. Toda večinoma človek s tem položajem močno hrepeni po odnosu, po ljubezni, vendar ne glede na to, koliko pozornosti in ljubezni dobi od drugega človeka, to ni dovolj, kljub vsemu se počuti nezaželenega, neljubljenega in osamljenega.