Ne zapravljajte več življenja

Vprašajte se, kaj ste si od otroštva želeli postati in ali ste uresničili svoj sen. Če ga niste, premislite, ali vseeno živite smiselno in polno. Ste srečni? Če niste, morate nekaj spremeniti. Razmislite, ali zapravljate preveč časa za igrice, televizijo, visenje na internetu, popivanje …? Opazujte, kako preživljate prosti čas in ali je to dobro za vas. Če ni, ukrepajte. Prav tako, če se nenehno pritožujete – nad službo, šefom, plačo, sosedi, možem … Če se, samo gojite negativno energijo. Negativnost ničesar ne spremeni, le ohrani vas v krču. Spremenite razmišljanje in se posvetite stvarem, ki jih imate radi. Če ne hranite svoje duše in uma, stagnirate, namesto da bi rasli. Ne spoznavate novih stvari. Ne meditirate, namesto izpolnjenosti čutite praznino. Poiščite pozitivne izzive, ki vam bodo razširili obzorja.

Če gojite negativni notranji monolog, prenehajte. Ne govorite si, da niste dovolj pametni, da ste preutrujeni za spremembe itd. Kar si prigovarjate, namreč postane vaša resničnost. Nehajte preživljati čas z ljudmi, ki vas ne podpirajo. Obdajte se s tistimi, ob katerih rastete in vas dvigujejo. Se bojite stopiti iz cone udobja, četudi bi vam tveganje izboljšalo življenje? Zavedajte se razlike med nevarnostjo in zmernim tveganjem. Vsako tveganje je lahko smrtonosno, a če ocenite možnosti in ga omejite, lahko z drznostjo veliko pridobite.