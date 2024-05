Ne vračajte se v preteklost: spomini so zelo močne energijske točke

Brskanje po preteklosti, po starih spominih, zlasti travmatičnih, je lahko zelo nevarno početje, opozarja ameriški duhovni učitelj Eric Pepin, razen če jih lahko opazujete neprizadeto, z razdalje, brez čustvenega vpletanja. Bolj ko se boste vračali vanje, močnejši bodo postajali in se energijsko zrcalili tudi v sedanjost. Spomini so namreč zelo močne energijske točke, ki delujejo kot programi, ki so še vedno živi in aktivni. V duhovnem svetu se vse odvija v trenutku zdaj, tako so še vedno tam in delujejo. Če boste spodbujali stare misli, preživete načine razmišljanja, odnose, boste tako ponovno zagnali program v svojem umu, ki se bo odvrtel znova in znova ter se spet povezal z vašo tedanjo osebnostjo. Ker je sledenje znanemu naravni človeški instinkt, boste tako zlahka zdrsnili nazaj v stare navade in preživele vzorce. In še več, podoživljali nekdanje bolečine.