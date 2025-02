Ne prepirajte se z drugače mislečimi

Zagovarjanje edinega prav je trenutno eden glavnih družbenih problemov. Ko nas je strah in težko zdržimo negotovost, se raje oprimemo kakršne koli vednosti, iz katere naredimo absolutno vednost - tako je in nikakor drugače ne more biti, posledično smo se pripravljeni spreti z vsakim, ki stvari vidi drugače, samo da utišamo strah.

Občutek, da nekaj vemo, nam daje gotovost, ki nas varuje pred njim, pravijo psihologi. Toda svet je kompleksen in raznolik, tako pogosto ne vemo, kaj je res v neki situaciji. V takih trenutkih se lahko umirimo in povežemo s svojo notranjo modrostjo, ki ve, kaj je prav za nas.

Z ljudmi, ki agresivno branijo svoja prepričanja, ne gremo v neposredno konfrontacijo, ki poglablja konflikt. Poslušamo jih, da vidimo, kako razmišljajo, saj se za tem morda skriva zrno resnice. Vemo, da se lahko počutijo izključene, neslišane, neupoštevane.

Po drugi strani pa izrazimo svojo resnico s spoštljivo odločnostjo. Ob tem se učimo tudi, kako biti sočutni s sabo in z različnimi glasovi v sebi, ki so sprti med sabo – z notranjim kritikom, notranjo šestnajstletno upornico, petletnico, ki jo je strah in si želi, da bi nekdo poskrbel zanjo, modro stoletnico … Ko se učimo ustvarjati mir v sebi, ga na enak način ustvarjamo v družbi.