Ne pozabite na duhovne resnice

Nobena situacija ni samo črna ali bela. Če spremenimo pogled nanjo, pogosto dojamemo, zakaj jo potrebujemo. Včasih nas dogodki učijo potrpežljivosti, drugič aktivnega delovanja. Vedno poskusite pogledati življenje z vseh plati in bodite pozorni na naslednja spoznanja.

Zavedajte se, da bo vse minilo, tudi situacija, v kateri ste. Čeprav tako mislimo, ko smo v težavah, bodo minili tudi dobri časi. Vse se nenehno spreminja v ciklusu rasti, razvoja in minevanja.

Dojemite, da ne bodo odnosi nikoli popolni. Idealov ni in vedno se boste soočali z izzivi. Nihče ni popoln, tudi princ na belem konju ne.

Pritožujejo se zgube

Uspeh prinaša trud, ne pa naključje. Za dosežke se moramo potruditi, nič nam ne bo padlo z neba, zato ne čakajte na priložnosti in srečo. Pritožujejo se zgube, zato se zavedajte, da se situacija ne bo spremenila ne glede na to, kako tarnate. Če vam kaj ni všeč, spremenite, ne javkajte v prazno. Zavedajte se, da na poti do cilja štejejo malenkosti, in živite v trenutku. Ne kopljite po preteklosti, sprejmite, da je ne morete spremeniti, in pojdite naprej. Ne obremenjujte se z negotovostjo prihodnosti. Zares imate samo sedanji trenutek.

Vedno pa se imejte radi. Sami pridete na svet in sami ga zapustite. Ljubezen in prijaznost do sebe sta osnova za vse druge odnose v življenju.