Ne oklepajte se ničesar in nikogar

Kako doživljamo svet, je v glavnem rezultat tega, kako ga ponotranjimo. Namesto pripovedovanja dramatičnih zgodb o preteklosti – kako prizadeti ste bili in kako težko je bilo – odrinite čustva na stran in se osredotočite na naučene lekcije. To je vse, kar v resnici potrebujete od preteklosti.

Pogosto se oklepamo stvari in ljudi, ker nam je ob njih udobno. Vemo, kakšne občutke nam vzbujajo, ob njih smo zadovoljni in srečni. Upoštevajte, da je mogoče, da se boste počutili enako ob novih ljudeh in dogodkih. Edina rešitev, da to ugotovite, je, da raziščete.

Osvobodite se navezanosti na rezultat. To ne pomeni, da ne delate za jutrišnje cilje, ampak da ste pomirjeni s trenutno situacijo, brez skrbi, da je nekaj narobe z vašim življenjem ali vami. Sprejemajte vse, kar je. Če ste navezani na določen izid – sanjsko službo, popolno razmerje –, gojite iluzijo o prihodnjih dogodkih in prihodnji sreči, ko se bo vse zložilo, kot se mora. Toda ker v resnici obstaja samo sedanji trenutek, ne more biti boljši noben prihodnji. Življenje je polno negotovosti, ne glede na vaše trdne namene. Z obsedenostjo s prihodnostjo zapravljate življenje, saj bo na obzorju vedno nov dan. Nobenih zagotovil ni, kako se bo iztekel. Zato živite čim bolje že danes.

Ni treba, da imate veliko denarja, da bi bili zadovoljni. Ugotovite, kaj vam veliko pomeni, in si privoščite veliko tega. Vpišite se na tečaj dramske igre. Skočite s padalom. Postanite prostovoljec in pomagajte živalim. Obožujte, kar počnete. Ne čakajte – vse to storite takoj zdaj. V človeški naravi je sicer, da gojimo upe za prihodnost. Celo najbolj razsvetljeni ljudje občasno padejo v to past. Opominjajte se, da morate ostati odprti za možnosti in deliti ideje z drugimi.