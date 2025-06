Ne manifestirajte negativnih scenarijev

Guruji pravijo, da kljub vsemu, kar vidimo v svetu, negativni scenarij človeštva ni del naše zavesti. Ta realnost se bo kolektivno in individualno sčasoma pogreznila sama vase, zato je pomembno, da se ne vežemo nanjo in smo pomirjeni s sabo v vseh okoliščinah. Ogromno ljudi sicer še vedno vzdržuje negativno strukturo, ker je še vedno 70 odstotkov zavesti posameznikov prek čustev in strahu vezanih na to časovno linijo. Pa vendar duhovni učitelji poudarjajo, da se ni treba vsega bati, v pozitivnem scenariju, ki vedno bolj prihaja v ospredje, je lahko tudi tehnološki razvoj pozitiven. Tudi v mladosti naših staršev npr. ni bilo mobilnih telefonov, zdaj pa jih imamo vsi. Imamo pa svobodno voljo in od nas je odvisno, ali bomo tehnologijo uporabljali v dobrobit človeštva.

Negativna časovna linija lahko obstaja, čeprav je kritična masa že prebujena, ker razmišljamo o njej, ker je ogromno ljudi še vedno čustveno vezanih na stvari, ki niso dobre, a si ne upajo narediti spremembe – zamenjati službe, se preseliti, osvoboditi, slediti klicu svoje duše … Kajti vse se spremeni, če se odločiš drugače, poslušaš sebe in intuicijo. S tem se prestaviš na drugo časovno linijo. Določene ljudi je strah, in ker so vpeti v kolektivno zavest, še vedno vsi vidimo tudi negativnost.

Čaka nas ogromno sprememb, zato moramo biti čim bolj avtentično povezani s sabo. FOTO: Metamorworks/Getty Images

Zemlja se spreminja na poti v drugo dimenzijo. Vse, kar vibrira na nižjih vibracijah, ni povezano s frekvenco, na katero gremo. Toda negativna struktura, matrica nima sposobnosti manifestacije in transformacije. Samo mi imamo možnost manifestacije, možnost neko misel, željo spraviti v fizično podobo. Zato bomo morali začeti logično razmišljati, kajti naša pozornost, zavest, energija se zlahka pripnejo na tisto, kar nam sugerirajo, da to nato ustvarimo. Ko o tem govorimo, sami vodimo ta dogodek v realnost, ker ga fizično manifestiramo. Zato bi morali nehati govoriti o negativnosti, čeprav je tu, se osredotočiti nase, razumeti, da če smo mi v redu, magnetimo to navzven in se naša okolica začne spreminjati. Individualno smo izredno močni, a naš um je še vedno pripet na strah ter nas drži nazaj. Tako začnemo npr. manifestirati katastrofe, ker smo tako močno razmišljali o tem, strah nas je bilo, generiralo se je ogromno energije. Toda brez naše pozornosti in vpetosti ni fizične manifestacije. Zato je pomembno, da nam je jasno, kam gremo, hodimo po svoji poti, s tem pa motiviramo vse okoli sebe. Smo čim manj v strahu, umu, se zavedamo, da je zunanje okolje v resnici naš največji učitelj, a hkrati sami izbiramo, kako bomo reagirali, kje je naš fokus. Čaka nas ogromno sprememb, zato moramo biti čim bolj avtentično povezani s sabo, ker nas bo to prestavilo na druge tirnice. Začeti moramo pripravljati telo, kajti na višji frekvenci bo drugačno, zato pazimo, kaj vnašamo vanj. Spoštljivi bodimo do drugih, saj tako vzdržujemo višjo vibracijo. Zunanje okolje ni resnično, na neki način je le simulacija, videoigra, v kateri se sami odločimo, kam bomo obrnili krmilo.