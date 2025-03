Ne kršite univerzalnih zakonov: vsaka težava je zakrinkana priložnost

Zakon karme pravi, da žanjemo, kar smo sejali, da enako privlači enako. Vsaka misel, beseda in dejanje generira energijsko silo, ki se nam vrača. Ko izbiramo ljubeča dejanja v dobro vseh, se nam to vrača. Ko izberemo dejanja, ki prinašajo nesrečo, trpimo. Pri karmi ne gre za maščevalno načelo, ampak priložnost, da spoznamo sebe.

Večina nas sprejema nezavedne odločitve, ki včasih niso najboljše. Tudi v težkih situacijah je naša izbira, kako se bomo odzvali. Podzavestno delujemo na podlagi refleksov, ki nam jih nenehno sprožajo ljudje in dogodki. Da bi se izognili avtomatskim odzivom, moramo postati čuječi. Zavedati se moramo svoje izbire. Pri sprejemanju odločitev se zato vprašajmo, kakšne so posledice te izbire. Ali bo odločitev osrečila nas in naše bližnje? Naj nas vodi srce.

Hkrati ne pozabimo na zakon najmanjšega napora. Tudi naravna inteligenca deluje z najmanjšim naporom, torej z najmanj potrebne aktivnosti za rezultat in brez odpora. Trava se ne trudi rasti, samo raste. Ribe se ne trudijo plavati, samo plavajo. Čemur se upiraš, vztraja. Če se boriš, podzavestno pritrdiš, da obstaja ovira, ki jo je treba premagati. Če usvojimo lekcijo neupiranja, laže izpolnimo svoje cilje. Začnimo s sprejemanjem. Odločimo se, da bomo sprejemali ljudi in situacije, ki se zgodijo. Morda nam niso všeč, a vesolje se nikoli ne zmoti.

Ko sprejmemo stvari, kot so, prevzemamo stoodstotno odgovornost za vse dogodke, ki jih vidimo kot težave. To pomeni, da zanje ne krivimo drugih. Vemo, da je vsaka težava zakrinkana priložnost. Dovolimo svoji zavesti, da ohranja neobrambno držo. Nimamo potrebe, da prepričujemo druge, da sprejmejo naš pogled. Ostajamo odprti za vsa stališča in nismo trmasti in rigidni.