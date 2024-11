Ne gojite zamer

Kuhanje zamere pomeni, da smo ujetniki svoje jeze, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Če se v nas razrašča zamera, lahko uporabimo orodja kognitivno-vedenjske terapije, ki preoblikujejo razmišljanje in omogočijo, da pozabimo na stare rane. To nam bo koristilo.

Raziskovalci s stanfordske univerze so ugotovili, da imajo ljudje, ki zlahka odpuščajo, boljši imunski sistem in so bolj pozitivno naravnani. Pet korakov vaje ponavljamo vsak dan najmanj od 15 do 20 minut. Kmalu bomo opazili, da smo bolj spontani, mirni in optimistični.

Predvsem se zavedajmo pomena odpuščanja. To ne pomeni, da iščemo opravičila in izgovore, ampak dovolimo, da spomin na zamero zbledi iz naših misli. Izrazimo čustva. Z besedami povemo, kako se počutimo. Zamere ne stresajmo na druge. Razmislimo, zakaj se je zamera zgodila. Če poiščemo racionalno razlago, se bo morda jeza nekoliko polegla. Poskrbimo za varnost. Razmislimo, kaj lahko storimo, da bi si jo zagotovili – ali želimo, da se nam oseba, ki je vir zamere, opraviči ali zagotovi, da ne misli slabo? In ne bodimo žrtev. Sklenimo, da bomo pozabili na stare zamere, in živimo naprej.