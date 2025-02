Ne bo vedno lepo: trije znaki, ki jih bo marec vrnil v preteklost

Se zgodi, da bi tistemu, kar je bilo, najraje ubežali in določene spomine za vedno zakopali. Včasih je to mogoče, spet drugič ni in mesec marec bo v preteklost popeljal tri astrološke znake.

Rojeni v njem bodo primorani plačati stare dolgove, se morali soočiti z nečim, česar niso rešili v preteklosti, morda bodo obudili že uspavana čustva, nekateri se bodo vrnili k svojim pozabljenim ambicijam.

Katere znake marec vrača v preteklost, razkriva Glossy.rs.

Lev

Pri osebah, rojenih v znamenju leva, bo marca marsikaj na preizkušnji. Preteklost se ne bo vrnila kot šepet, ampak kot kričeči opomnik vsega, česar levi niso dosegli, oziroma, kar so naredili narobe.

Morda jih bo na to spomnil prijatelj, učitelj, partner ali okoliščine.

Najpomembnejše, dragi levi, si bo priznati, kje ste. Če ste naredili napako, je čas, da sprejmete posledice in v prihodnje ravnate bolje.

Potrudite se popraviti tisto, kar se popraviti da, učite se iz svojih napak in predvsem, ne dovolite si, da bi jih ponavljali.

FOTO: Kiuikson/Gettyimages

Kozorog

Za kozoroge bo marec 2025 deloval kot ogledalo, ki odraža odločitve iz preteklosti in njihove dolgoročne posledice. Ta zemeljski znak, znan po samodisciplini in neomajni osredotočenosti, se bo znašel na razpotju.

Največ pozornosti boste kozorogi namenjali karieri, takoj zatem pa globoko osebnim odločitvam, glede katerih boste morali ponovno razmisliti in oceniti, ali ste ravnali pravilno.

Glavna preokupacija bodo s financami povezana vprašanja, kot so, ali ste za nekaj namenili preveč denarja, ali ste morda napačno investirali, nato bodo na vrsti ljubezenski odnosi: kaj lahko se boste ponovno povezali z nekom iz preteklosti ali boste dokončno zaprli vrata, ki bi dopuščala nadaljevanje nekdanje ljubezenske zgodbe.

FOTO: Gettyimages

Strelec

Vsi rojeni v znamenju strelca bi marec 2025 lahko doživeli kot nepričakovano popotovanje v preteklost, vendar s pomembnim namenom.

To bo nekaj nenavadnega za pripadnike tega astrološkega znaka, ki se sicer ne vračajo radi v preteklost, temveč gledajo v prihodnost in se veselijo prihajajočih pustolovščin.

Marec pa napoveduje prebujanje starih čustev, nečesa zelo velikega, najverjetneje povezanega s strastjo. Morda se boste strelci spraševali, ali ste prezgodaj obupali nad ljubeznijo.

FOTO: Gettyimages

Če se vam bo zazdelo, da ste prehitro vrgli puško v koruzo, je morda vredno poskusiti ponovno.