Ne bo lahko: ta astrološki znak bo avgust spravil na kolena

Medtem ko letošnji avgust zahvaljujoč vladavini Sonca v levu, večini astroloških znamenj prinaša val samozavesti in priložnosti, se bodo rojeni v enem od njih počutili, kot da zaostajajo za vsemi. In to so ribe.

Zakaj bo preostanek avgusta zanje tako zahteven?

Saturn, planet discipline, omejitev in karmičnih lekcij, je retrograden ravno v znamenju rib.

To prinaša dodaten pritisk, občutek odgovornosti, strahove in notranje dileme. Ribe se bodo morda počutile, kot da so stalno na testu.

Retrogradni Merkur v levu bo povzročal napetosti, zlasti na področju komunikacije, načrtovanja in vsakodnevnih obveznosti.

Ribe bodo težko izražale občutke, možni bodo nerazumevanje, napačne ocene in občutek neskladnosti z okolico.

Polna luna v devici, 13. avgusta bo pri ribah osvetlila področje partnerstva in drugih odnosov. To lahko sproži konflikte v bližnjih odnosih, izpostavi negotovosti in prinese čustven nemir.

FOTO: Gettyimages

Kako brez prevelikega stresa prebroditi aktualni mesec?

Odložite pomembne odločitve: zadeve so nejasne, zato ni čas za življenjske preobrate.

Posvetite se sebi: aktivnosti, kot so meditacija, pisanje ali umetniško izražanje lahko prinesejo olajšanje.

Izogibajte se nepotrebnim konfliktom: lahko vas drugi ne razumejo, a niste odvisni od zunanjih sodb, poslušajte le sebe.

Osredotočite se na zdravje: fizično in mentalno ravnovesje sta krhki, ključni sta zdrava rutina in lahka prehrana.

Kaj bo prinesel september?

Od konca avgusta naprej, še posebej septembra, bo za ribe nastopilo obdobje olajšanja:

vpliv Saturna bo začel popuščati, Merkur bo končal retrogradnost.

FOTO: Gettyimages

To bo mesec, ki bo prinašal pomembne spremembe, a v pozitivnem smislu, saj bodo ribe po zaslugi novih izkušenj, pridobljenih v mesecu avgustu, močnejše in stabilnejše kot kdaj prej, obljublja Glossy.rs.