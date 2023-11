Ne bi želeli biti v njihovi koži: ta dva znaka decembra čaka veliko težav

Astrologi menijo, da dva astrološka znaka decembra čakajo zelo težki dnevi. Dolete naj bi ju namreč številne težave in nesreče. Videti bo, kot da se je sreča odločila, da jima obrne hrbet in nikoli več ne spregovori z njima. Čaka ju pravi pekel.

Devica

Imeli boste vtis, da ste pred drugimi in samozavestno boste zavračali različne argumente, ki vam ne bodo po godu. Pretirano vztrajanje pri osebnih interesih bo vzbudilo pozornost okolice in ustvarilo dodatne težave pri poslovnem sodelovanju. Da bi lahko uresničili svoje poslovne vizije, boste potrebovali zanesljive informacije in pomoč drugih. Poskusite nadzorovati svoja čustva in bodite pozorni na pripombe osebe iz svoje okolice. Nagnjeni boste k pogostim spremembam razpoloženja. Pretiravali boste s svojimi čustvenimi potrebami in pogosto zelo subjektivno ocenjevali partnerjevo vedenje.

Kozorog

Preveč ste ponosni, da bi govorili o določenih težavah, ki vas zavirajo in na ta način po nepotrebnem otežujejo vaš poslovni ali družbeni položaj. Če vam je mar za ohranjanje dobrih poslovnih odnosov in uspešnosti, sprejmite možnost medsebojnega dogovora. Obstajajo ustaljena pravila, ki jih morate upoštevati pri poslovnem sodelovanju, ravnajte po svoji vesti. V ljubezenski pazite, da ne boste nasedli na velike iluzije in obljube. Tako kot doslej je varno le tisto, kar trdno držite v rokah. Preveč fantazirate o osebi, ki vam je »nedostopna«. Umirite strasti in sprejmite realno sliko v ljubezenskem odnosu.