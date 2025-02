Naučiti se morate, kako pustiti, da ste ljubljeni

»Napi intimni odnosi ne delujejo več, pogosto se prepiramo. Celo v dobrih zvezah se borimo za to, da bi bili videni, slišani, da bi bile naše potrebe izpolnjene,« pravi terapevtka Belinda Bailey. »Veliko ljudi misli, da so odnosi pač težki, ker v njih rastemo, morajo biti boleči. A v resnici nismo ustvarjeni za to, da bi vztrajali v zvezah, v katerih imamo občutek, da nam nekaj manjka, smo tiho in sprejemamo, kar je.

Mišljeno je, da so odnosi oaze, v katerih si odpočijemo, rastemo, a skozi ljubezen, ne spore, in smo v toku. Ko smo v njem, lahko živimo brez ovir,« pravi. Ko se zaljubimo, smo v visokoenergijskem stanju, ko ni nobenih blokad zaradi ljubezni in povečanega dotoka energije, ki ju doživljamo. »Moč, da ljubimo in smo ljubljeni, pomeni, da smo v toku. Ko smo v njem na katerem koli področju življenja, se povežemo z božanskim oziroma smo uglašeni z virom.«

Bitka med partnerjema

Partnerski odnos je priložnost, da zaobjamemo to stanje, ker lahko v njem izkusimo vse vidike nas samih. Kljub temu včasih ne glede na to, kako radi imate partnerja, pride do bitke med vama, ki vas spravi iz toka. Lahko je glasna ali tiha in vztrajno razjeda odnos. Lahko gre za nekaj banalnega, npr. da bi partnerja radi pripravili, da pospravi posodo ali gre z vami na družinsko srečanje. Toda v resnici ne gre za to – vaša resnična potreba za tem je, da bi bili slišani, videni in sprejeti ter se počutili ljubljene. Toda, kaj se vsi lotevamo razmerij na napačen način?!

Razgalite partnerju, kar skrivate ali obsojate. FOTO: Sergei Scherbak/Getty Images

»Lahko ste se trudili, da bi pozdravili razmerje, bili nesebični, partnerja bolj ljubili. Začasno je delovalo, ker je bil zadovoljen, vi pa ste se dobro počutili, a ni trajalo dolgo, ker ob tem niste bili res vi, ampak ste žrtvovali dele sebe, ki kričijo, da želijo biti videni in upoštevani,« opozarja. A začarani krog lahko prekinete. Obstaja preprost način, kako spet najdemo in ohranjamo povezanost v odnosu, prekinemo prepiranje, ob tem pa so naše potrebe izpolnjene.

Sprejmite sebe

»Naučiti se morate, kako pustiti, da ste ljubljeni,« izpostavi. »Kolektivno sicer nismo najbolje usposobljeni v tem, da dopuščamo, da smo ljubljeni. Ne le da nam niso povedali, kako to storiti, naučeni smo tudi, da se moramo izogniti temu, da bi bili prizadeti. A edini način, da se boste res počutili ljubljene, je, da dovolite partnerju, da vidi vse delce vas. V polnosti lahko namreč občutite ljubezen, le ko sprejmete vsak samcat del sebe, predvsem pa ga pokažete partnerju.

Veliko delov sebe namreč ne maramo ali se jih sramujemo. A dokler ne dovolimo, da jih partner spozna, bomo imeli vedno občutek, da nas ne vidi v celoti, in bomo v konfliktu. Nadzorovali in manipulirali bomo situacijo, da nas ne bi videl takih, kot smo. Toda storiti moramo obratno – razgaliti vsak svoj del, ki ga skrivamo ali obsojamo. Partner nas želi ljubiti v celoti, a ker se skrivamo, smo ves čas v ločenosti in sporih. Konflikt v odnosu se bo sprostil, le če pustimo, da nas drugi vidi v vsem, kar smo. Premagati moramo prepričanje, da bomo zasmehovani ali zlorabljeni, če izpostavimo svoje šibke dele.«