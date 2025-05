Nasveti tibetanskih menihov: najpomembnejša je ljubezen, izkoristimo vsak trenutek

Budistični menihi zagovarjajo strpnost in ostajanje v trenutku kot način za premagovanje trpljenja. Njihovi življenjski nasveti so preprosti. Če nam je nekaj všeč, pravijo, naj to povemo. Če nam ni, enako. Če nekoga pogrešamo, naj to napišemo. Če česa ne razumemo - vprašajmo.

Če se želimo s kom srečati - pokličimo. Če nekaj želimo, to poiščimo. Če želimo biti jasni, to pojasnimo. Če smo naredili napako, jo takoj pojasnimo in ne iščimo opravičil zase. Vedno se zavedajmo tega, da ima vsak svojo resnico, resnice drugih pa se pogosto ne ujemajo z našo. Ne komunicirajmo z zlobnimi ljudmi. Najpomembnejša v življenju je ljubezen - vse drugo je zaman.

Današnji dan je najboljši dan!

Človekove težave obstajajo samo v njegovi glavi, poudarjajo in pozivajo, da izkoristimo vsak trenutek najbolje, kot je mogoče. Ne bodimo dolgočasni. Zavedajmo se, da nikomur ničesar ne dolgujemo, hkrati nihče ničesar ne dolguje nam. Ne obžalujmo časa niti denarja, ki smo ga namenili za razumevanje sveta.

V življenju vedno računajmo samo nase. Zaupajmo svoji intuiciji. Bodimo potrpežljivi. Če smo slabo razpoloženi, se zavedajmo, da ko umremo, vsega tega ne bo več. Če smo slabe volje, pa se spomnimo, da je včeraj že mimo, jutri pa morda niti ne pride. Današnji dan je tako najboljši dan.