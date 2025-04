Napoved astrologinje: znamenji, ki jima april obljublja veliko denarja

Slavna ruska astrologinja Tamara Globa napoveduje, da bo mesec april s finančnega vidika izjemno uspešen za rojene v dveh astroloških znakih.

Možnosti za dodaten zaslužek bodo velike, saj se bodo nizale številne priložnosti za povečanje dohodka, vendar jim astrologinja svetuje, naj bodo rojeni v obeh vendarle previdni z denarjem.

Kajti čeprav ga bo več kot običajno, ga ne bo neskončno veliko. To pa sta znaka, ki se bosta aprila veselila pogleda na tekoči račun.

Dvojček

Za dvojčke je april mesec, v katerem si bodo finančno opomogli in bodo rešili nekatere finančne težave. Globova jim priporoča, naj izkoristijo svoja poznanstva in razširijo poslovne stike, saj jim bo to prineslo nove možnosti za zaslužek.

Vendar jih ob tem opozarja, da bodo v drugi polovici meseca naleteli na skušnjave: premamili jih bodo impulzivni nakupi, zato naj bodo previdni, naj načrtujejo izdatke in naj se držijo načrtov.

Če bodo ravnali premišljeno, bodo rojeni v tem znaku vse do poletja uživali v stabilnosti in finančnemu blagostanju.

FOTO: Gettyimages

Strelec

Tamara Globa napoveduje, da bodo imeli strelci aprila veliko priložnost ustvariti dodatne dohodke. Ob tem jih opozarja, naj dobro premislijo, preden sprejmejo pomembne finančne odločitve.

Začetek meseca jim bo morda prinesel večje izdatke, vendar bo, ko se bo četrti mesec leta nadaljeval, vedno več priložnosti uravnoteženje financ in za dodatni zaslužek.

Golobova poudarja, da bodo imeli strelci v drugi polovici meseca odlične pogoje za izkoriščanje novih priložnosti v smislu napredovanja na poslovnem področju, kar jim bo seveda prineslo finančno korist.

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

Čeprav jim priporoča previdnost pri porabi, bi morali rojeni v teh dveh znakih izkoristiti vse priložnosti, ki se jim ponudijo aprila. Če bodo modri in potrpežljivi, jima bo ta mesec z vidika financ prinesel veliko uspeha, piše žena.rs.