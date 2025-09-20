Napolnite se z energijo, pridobivanje čija

Vsako jutro lahko naredite vajo, ki jo priporočajo zdravniki kitajske tradicionalne medicine. Najprej poiščite miren kotiček, kjer vas nihče ne bo motil. Stojte v razkoraku in podržite dlani pred svojim trebuhom.

Nato jih razprite, stegnite in sezite z njimi na obe strani za svoje telo, kot bi s krožnim gibom zbirali energijo čija in jo želeli pripeljati na področje trebuha. Sprejmite či na tem mestu in ga zadržite. Dlani staknite v obliki črke V in či pritisnite ob svoje telo. Nekaj trenutkov vztrajajte v tem položaju.

Bodite sproščeni, z rahlo upognjenimi koleni in notranjim nasmeškom. Zaprite oči in pustite, da vas energija čija napolni in obnovi vaše celice.