Napolnite se z energijo

»Če bodo vaši kanali pretočni, boste imeli vedno dovolj energije. Zožijo se zaradi strupov v telesu ali nenehnega stresnega stanja, čemur sledijo dolga obdobja padca energije, ko ne morete živeti polno in aktivno, ampak samo životarite,« pravi Vadim Zeland, ruski kvantni fizik in avtor teorije transurfinga. »Zato čez dan večkrat aktivirajte svoji 'energijski fontani'. Stojte vzravnano, mišice naj bodo sproščene. Vdihnite in si predstavljajte, da iz zemlje pod vami prihaja tok energije, ki vstopa v telo v predelu medenice in potuje po hrbtenici navzgor. Skozi vrh glave izstopi in potuje v nebo. Nato izdihnite in si predstavljajte, da se nekje visoko na nebu ta tok obrne in spušča proti vam, vstopi v telo skozi glavo, potuje po hrbtenici in izstopi skozi noge. Nato si predstavljajte, da tokova tečeta hkrati, ne da bi se križala. Na glavi in pri nogah si predstavljajte, da se razširita v fontano, ki prši in se razliva po vašem energijskem ovoju. Občutite tokova na koži in se povežite z energijsko kroglo, ki vas obdaja. Ta krogla energije vas bo varovala pred nadlegovanjem in prečistila blokade v vaših energijskih kanalih. Zvečana raven življenjske energije bo povečala vašo vitalnost in žar, kar vam bo prišlo prav, če boste želeli koga o čem prepričati, izboljšal se bo odnos drugih do vas, bolj naklonjeni vam bodo. Če vas na primer čaka pomemben sestanek, opustite njegovo pomembnost in aktivirajte energijska kanala, ki naj vas oblivata kot fontani energije. Potrebovali boste manj prepričevanja in argumentov, saj boste podzavestno širili energijo tudi po drugih, to bodo podzavestno začutili in postali jim boste všeč,« sklene. M. B. Z.