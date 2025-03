Nalaganje programov v nosečnosti

Pari s 'težavnim otrokom' naj začnejo najprej delati na sebi in razmišljati o vplivih v nosečnosti, pravijo guruji, namesto da si želijo 'popravljati otroka'. Če se ozaveščena mama v globoki meditaciji zavestno vrne nazaj v maternico, bo opazila, da se je tam dogajalo več, kot si je predstavljala. Z močjo sugestij lahko zacelimo te travme in preprogramiramo nezavedni um. Čim je nosečnica šibka, odpira vrata entitetam. Zato mora med nosečnostjo zavestno sodelovati pri razvoju otroka, kajti vse, kar misli, čuti, dela, se nalaga v njegovo podzavest, hkrati pa se otrok v njeni maternici uči o življenju. Starši se morajo zavedati moči, da programirajo, kajti vse, kar se ponavlja, bo posneto in v otrokovem življenju prišlo na plan. Zato ne govorite, kaj si želite, da bi otrok postal in kakšen naj bi bil, saj mu s tem postavljate omejitve. Če mama reče nekaj o otroku, to postane njegova resnica.