Najvišje ravni zavesti

DR. HAWKINS je razvil lestvico razvoja zavesti po mišičnem testu, znanem kot kineziologija, ki trdi, da telo ne laže. Vsaka raven človekove zavesti je povezana z določenim čustvom, načinom vedenja in življenjsko resničnostjo. Vsaka raven je povezana z vedenjem in dojemanjem življenja in boga ter ustreznimi izkušnjami. Dr. Hawkins pravi, da vse okoli nas vpliva na stopnjo zavesti – glasba, ki jo poslušamo, ljudje, s katerimi se družimo, knjige, ki jih beremo, oddaje, ki jih gledamo … Smo na različnih ravneh in delujemo glede na svetlobo in znanje, ki smo ga dosegli.

Prebudimo svoj potencial

Raven prilagodljivosti, na kateri smo večino časa nenavezani na rezultate, je na lestvici ocenil z od 250 do 300 točkami. Na tej ravni smo zadovoljni s trenutno življenjsko situacijo ter ne težimo k odličnosti v karieri ali popolnosti. Zavedamo se možnosti, a ne žrtvujemo ničesar, da bi napredovali. Malce višje je raven pripravljenosti – od 310 do 350. Na njej smo večni optimisti, ki vidijo življenje kot priložnost. Nismo zadovoljni s povprečnostjo, prizadevamo si, da bi se najbolje odrezali pri vsem. Razvijamo samodisciplino, voljo, se učimo pomembnosti vztrajanja pri zastavljeni nalogi. Na ravni sprejemanja – od 350 do 400 – začenjamo prebujati svoje potenciale, si postavljati in dosegati cilje ter zavestno prestavljati svoje meje. Do te ravni smo se samo odzivali na vse, kar nam je prineslo življenje, tu prevzemamo nadzor in smo proaktivni.

Ocenjeno je, da le štirje odstotki svetovne populacije vibrirajo na ravni ljubezni, ki sledi ravni razuma. FOTO: Ismagilov/Getty Images

Preskok na ljubezen

Nad njo je raven razuma – od 400 do 500 –, znanosti, medicine, neusahljive želje po znanju. Ne zapravljamo časa z dejavnostmi, ki nimajo učne vrednosti. Življenjske izkušnje kategoriziramo z dokazi, teorijami in idejami. Pomanjkljivost te ravni je, da ne ločimo med objektivnim in subjektivnim, zato ne pridemo do bistva. Ne vidimo gozda zaradi dreves. Zanimivo je, da je prav razum lahko ovira pri nadaljnjem razvoju zavesti.

Razum je lahko ovira pri nadaljnjem razvoju zavesti.

Samo če se na ravni razuma začenjamo dojemati kot nekdo, ki deluje za višje dobro človeštva, imamo dovolj moči za preskok na raven ljubezni – od 500 do 540. Naučeno začnemo uporabljati v praksi in dovolimo, da srce zmaga nad razumom – vodi nas intuicija. Gojimo dobrodelnost – nesebično ljubezen. Na tej ravni sta bila Gandi in mati Tereza.

Najvišje je razsvetljenje

Na ravni radosti – od 540 do 600 – so svetniki in duhovno napredni ljudje. Ko ljubezen postane brezpogojna, jo spremlja občutek nenehne sreče. Nobena osebna tragedija ali svetovna katastrofa ne more zrušiti ljudi na tej stopnji. Navdihujejo vse okoli sebe. Njihova življenja so v popolni harmoniji z božansko voljo in posledica je radost.

Razsvetljenje je najvišja raven človeške zavesti, ko postanemo eno z bogom.

Mir – od 600 do 700 – dosežemo po popolni predaji stvarniku, ko pridemo v stanje razsvetljenja. Globok mir in utišanje uma sta značilna, prihaja do vedno novih razodetij. Samo en človek na deset milijonov bo dosegel to raven. Razsvetljenje – od 700 do 1000 – je najvišja raven človeške zavesti, ko postanemo eno z bogom. Dosegli so jo Jezus, Buda in Krišna.