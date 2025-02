Največji izdajalci horoskopa: z njimi ne delite svojih skrivnosti

Ni vedno lahko zaupanih skrivnosti zadržati zase. Rojeni v določenih astroloških znakih s tem nimajo težav, na drugem bregu so tisti, ki jim ni dobro preveč razkrivati.

Znaki, ki znajo skrivnosti zadržati zase

Če sodimo po horoskopu, rojeni v teh treh znakih vedo, kako ohraniti skrivnosti in jim lahko vedno zaupate.

Škorpijon

Na škorpijone se vedno lahko zanesete, saj zaupano zaklenejo najgloblje v srce. Oni nikoli ne izdajo prijatelja.

Škorpijoni se težko odprejo, in ko to storijo, pričakujejo popolno zaupnost, enako sami obravnavajo druge.

FOTO: Tamara Dragovic/Gettyimages

Riba

Tako kot škorpijoni so tudi ribe občutljivo znamenje, na katero se vedno lahko zanesete. Znane so po tem, da so nesebične, premorejo ogromno empatije in jim je mar za druge.

Zato nikoli ne bi niti pomislile, da bi izdale tujo skrivnost.

Lev

Levi so izredno zvesti in zanesljivi prijatelji. Večkrat kot nase mislijo na druge.

Oni zaupano znajo ohraniti zase, izdajo le, če so izdani prvi.

FOTO: Gettyimages

Znaki, ki ne znajo ohraniti skrivnosti

In še tisti, ki imajo dolg jezik.

Strelec

Strelce vedno zanima resnica in samo resnica. So zvedavi, sprašujejo, dokler se ne dokopljejo do najbolj drbnih dejstev, a pozor, skrivnosti ne zadržijo prav dolgo zase.

Radi širijo govorice in pretiravajo, še posebej, kadar mislijo, da je nekaj dovolj zanimivo za prav takšno zgodbico.

FOTO: Guliver/Gettyimages

Dvojček

Dvojčki ne morejo držati jezika za zobmi, zato je bolje, da z njimi ne delite nobenih skrivnosti ali načrtov, še posebej, če pripravljate presenečenje.

Ko gre za resne zadeve, se bodo sicer potrudili, da jih ne bi trosili naprej, kadar pa gre za malenkosti, ne čakajo prav dolgo in jih ob prvi priložnosti povedo nekomu, ki naj jih ne bi slišal.

Devica

Device zelo zanima življenje drugih in imajo rade sočne zgodbe. Včasih so lahko sebične in ob strani stojijo le tistim, ki igrajo po njihovih pravilih.

FOTO: Gettyimages

Če jim kdo nasprotuje, vrnejo tako, da izdajo vse zaupane, tudi najbolj globoke in osebne skrivnosti.