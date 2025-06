Največje tečnobe so rojene v teh astroloških znakih

Vsak pozna vsaj nekoga, ki je vedno slabe volje, mu nič ne ustreza, ima vselej pripombe. Godrnjanje je zanj kot navada, vsaka malenkost ga lahko spravi s tira.

In najbrž je rojen v katerem od astroloških znakov, v katerem se rojevajo največje tečnobe. Kateri so to, opozarja žena.rs.

Vodnar

Vodnarji so mojstri sarkazma in pasivno-agresivnih pripomb. Kadar so nezadovoljni, kar je skoraj vsak dan, ne pričakujte, da bodo to zadržali zase.

Tiho godrnjajo, podajajo pikre komentarje, ki še kako bolijo. Njihovo nezadovoljstvo pogosto izhaja iz občutka, da jih nihče ne razume, saj so visoko nad povprečjem, zato prezirajo vse, kar se jim zdi neumno, dolgočasno ali banalno. In tega je zelo veliko.

Kadar so jezni (pozor, ujezijo se hitro), so hladni, cinični in maščevalni. Niso sicer hitre jeze, a ko se razjezijo, znajo biti zelo neprijetni.

FOTO: Gettyimages

Oven

Ovni ne prenesejo ničesar, kar jim ne ustreza in ne trudite se jih prepričati, naj bodo tiho, ko jih nekaj moti.

So osebe, ki se odzovejo takoj in brez zadržkov, zato so njihove pripombe pogosto nenadne, neposredne in neprijetne. V njihovem svetu morajo občutke, zlasti neprijetne, takoj spraviti iz sebe in to na ves glas.

Njihova tečnoba izvira iz kombinacije nepotrpežljivosti, borbenosti in prirojene potrebe, da morajo imeti vedno prav ter zadnjo besedo.

Res je, da se hitro pomirijo, a le, če druga stran popusti. Če se res želite pobotati z njimi, jim morate priznati premoč z nekaj ponižnosti, ki jo znajo ceniti.

FOTO: Shutterstock

Škorpijon

Škorpijoni tako kot ovni hitro eksplodirajo, a za razliko od ovnov, ne pozabijo hitro. Njihova jeza je globoka, tiha in nevarna. Če jih prizadenete ali razjezite, tega ne boste opazili takoj, boste pa prej ali slej občutili posledice.

To so ljudje, ki najprej pogledajo z jeznim pogledom, nato pa vas dobesedno raztrgajo z besedami, ki udarijo direktno v vaše šibke točke.

Njihova tečnoba izhaja iz intenzivne čustvene narave in globoke potrebe po nadzoru: če stvari ne gredo po njihovem, postanejo zajedljivi, hladni in maščevalni. V prepiru z njimi skoraj nimate možnosti, saj so pronicljivi, trmasti in ne popustijo, dokler sogovornika ne zlomijo.

FOTO: Dean Drobot/Shutterstock

Če ne želite večdnevne (ali večletne) napetosti, jih raje ne izzivajte, kajti s škorpijoni ni šale.