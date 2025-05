Največ problemov v naši državi je zavoljo grabežljivosti tistih na moči

Narod in karakter države je nakazan z znamenjem kozoroga, kot odgovoren, resen in delaven, a lahko hladen, zadržan in pretirano ambiciozen, tip angleške prijaznosti. V srcu naše narave je ideal socializma, hrepenenje po državi, ki je socialno varna. Največ finančnega uspeha države prihaja s področja inovacij, moderne tehnologije, bistrosti in naprednosti Slovencev.

Problem je, da nam je grozno pomemben imidž, kako nas vidijo v svetu, da se ne znamo postaviti zase ob velikih narodih. Imamo občutek manjvrednosti, ki je neosnovan, saj smo v karti nakazani kot trdoživi, močni, socialni in bolj podobni skandinavskim državam, kot si mislimo. Naša samostojnost je pot razvoja, le če se finančno preveč ne zanašamo na tuje dežele in ne razprodamo svojega imetja tujim velikanom.

Želja po prestižu

Največ problemov v državi je zavoljo grabežljivosti tistih na moči, neizmerni lakoti in želji po prestižu peščice. V razprodajo imetja države in čudne finančne mahinacije so ujeti tako desni kot levi, vlada in opozicija. Hkrati je šibkost prepogumno zadolževanje. Čustveno smo nakazani kot modri, napredni, strastni, a skrivamo svojo vročo in samozavestno naravo pred svetom in sabo. Če bi se upali postaviti kot eden bolj izobraženih, naprednih in modrih narodov, bi zmogli finančno doseči več.

Naša karta je v obliki gugalnice, kar kaže večno neodločnost, dvojnost in razdvojenost. Skupina planetov je v hladnih zimskih znamenjih, druga v toplih poletnih. V naslednjih desetletjih bo razdvojenost še večja in napornejša, a ne bo več temeljila na drugi svetovni vojni, ampak se bo poglabljala razlika med urbanim in podeželskim človekom. Toda če bomo našli povezave, bodo razlike tudi moč in gonilo razvoja.

In naši voditelji? Pluton v 10. hiši nakazuje, da nezavedno izbiramo vladajoče, ki so trpki, manipulativni, težki, močni, skrivnostni. Večji del 10. hiše v škorpijonu nakazuje potrebo po skrivnostnem in močnem vladarju. Ker smo premalo samozavestni, iščemo tršo očetovsko figuro, ki naj bi nas zaščitila. Ker imamo v sebi sentiment Saturna, nas nezavedno privlačijo tisti, ki so trpeči, resni, cinični in strogi.

Potrebujemo modre in sposobne vodje

Vsakič znova nam spodleti najti močnega očeta, ki bi vodil narod. Če vzamemo kot vodjo Sonce, je to čustveno in mehko, premalo samostojno, preveč da na mnenje drugih in nima hrbtenice. Če vzamemo kot vodjo Plutona, ima skrivnosti, vezane na finančne lobije, nosi finančne šoke, se preveč zadolžuje in je njegova lakota po moči, prestižu ogromna, deluje izza hrbta in edino, kar dobro zna, je zunanja politika, saj ima tu dobre naveze.

V opazovanju izbire dosedanjih voditeljev imajo ti pogosto Luno v škorpijonu ali negativno vezano s Saturnom ali Plutonom, tako smo na nezavedno vodeni v trpljenje. Če izberemo nekoga z ognjeno Luno, ki je bolj sorodna naši in narod vodi v razvoj, ta oseba ne obstane na vrhu. Dokler ne uvidimo, da potrebujemo modre in sposobne vodje, ki z več optimizma ustvarjajo prihodnost, ne grenko ostajajo v preteklem trpljenju, spremembe ne bo.