Najbolj nežni moški horoskopa

Astrologi so prepričani, da so rojeni v nekaterih znamenjih zodiaka še posebej nežni in predani ustvarjanju ljubeče, tople ter zaupanja vredne zveze.

Če bi radi nekoga, ki zna poslušati, čutiti in skrbeti za svojo izbranko, se ozrite na sledeče astrološke znake. Ti v odnosih resnično cenijo harmonijo in čustveno blagostanje.

Rak

Raki so pravi varuhi domačega ognjišča. Intuitivno zaznavajo razpoloženje svojega partnerja in si prizadevajo ohraniti čustveno ugodje. Zanje je pomembno, da se njihova ljubljena oseba počuti zaščiteno in cenjeno.

V zvezi svojo skrb izražajo skozi majhne, a pomembne geste: priprava najljubše jedi, pozorno opazovanje razpoloženja, pripravljenost za pogovor in poslušanje.

Rak je moški, ki zna ustvariti pravo vzdušje topline in varnosti.

FOTO: Gettyimages

Bik

Biki so znani po stabilnosti in zanesljivosti. V ljubezni skrbi ne izražajo le z besedami, temveč tudi z dejanji. Njihova življenjska sopotnica lahko vedno računa na podporo v težkih trenutkih.

Bik nežnost izkazuje skozi konkretna dejanja: pomaga pri hišnih opravilih, pripravi prijetna presenečenja, nudi finančno in čustveno podporo.

Zanj je pomembno, da je zveza udobna, varna, stabilna in veliko vlaga v to, da bi takšna tudi ostala.

FOTO: Gettyimages

Riba

Ribe so romantične in empatične duše, ki zlahka začutijo želje in potrebe svoje partnerke. Njihova skrb se kaže skozi pozornost do detajlov in pripravljenost pomagati, tudi kadar to zahteva trud in čas.

FOTO: Gettyimages

Riba zna ustvariti čustveno varnost in bi storila vse, da bi se njihova ljubljena počutila razumljeno in ljubljeno. Njena podpora je pogosto tiha, a zanesljiva, kot mehka, topla roka v težkih trenutkih, piše zadovoljna.hr.