Naj karma ne bo izgovor, da se nehate truditi

Pojmovanje karme kot načela vse se vrača in določa našo nadaljnjo usodo je zelo omejeno. Če vztrajate v stanju prizadetosti in ostajate žrtev, po istih karmičnih načelih - vse se vrača - tudi privlačite nadaljnje situacije, v katerih boste še naprej žrtev. In če ničesar ne spremenite, se zadeve ponavljajo. Vedno znova boste v življenje pritegnili ljudi, ki se bodo znašali nad vami, vas oškodovali, prizadeli, zapustili ali vam kakor koli že odslikavali izkušnje, v katerih boste nastopali v vlogi žrtve.

Toda če se zavedate, kako lahko stopite iz karmičnih okvirov, veste tudi, da ni treba, da ste še naprej ujetnik svojih dejanj, misli, prepričanj iz preteklosti. Danes, v tem trenutku, si lahko napišete lepšo prihodnost. Če se zavedate svojih občutij in misli, jih lahko spremenite. Odpustite drugim in pustite preteklost za sabo.

Škarje in platno sta vedno v vaših rokah. Seveda ne morete neposredno vplivati na dejanja in vedenje drugih, lahko pa vplivate nase. In ko vplivate nase, ko ste npr. zadovoljni, oddajate vibracije zadovoljstva, ki pritegnejo še več zadovoljstva. Morda boste celo opazili, da tudi spoznavate bolj zadovoljne ljudi oziroma so tisti, ki so se prej čemerno držali, v vaši bližini tudi sami postali bolj zadovoljni.

Iz vsake situacije lahko potegnete najboljše ali najslabše. Naj vam karma ne bo izgovor, da se nehate truditi in počnete stvari po liniji najmanjšega odpora, zraven pa zamahnete z roko in ji pripisujete vzrok za svojo trenutno karmo. Zapomnite si: sami sprejemate odločitve in oblikujete svoje življenje.